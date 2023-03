‘Marriage’, la serie dramática que acaba de estrenar Filmin

Otro de los estrenos de series de esta semana es Marriage que se acaba de estrenar en Filmin el martes 14 de marzo. Una ficción dramática que cuenta la historia del matrimonio formado por Ian y Emma que llevan juntos 30 años de relación y en ella se relatan sus complicidades, sus ilusiones, sus miedos o sus inseguridades.

Una serie británica de la BBC de drama dirigida y escrita por Stefan Golaszewski que tiene solo 4 episodios de 60 minutos. Un director al que conocemos Mum y Him & Her, que era una ficción de comedia y poco tiene que ver con el tono Marriage.

Otra joya que se puede disfrutar en la plataforma de streaming que cuenta en su catálogo con ficciones de calidad como Doctor Portuondo, Autodefensa, El rey de Varsovia, Sospechosas inesperadas o Guilt.

Los altibajos de un matrimonio

La serie Marriage sigue a una pareja formada por Ian (Sean Bean) y Emma (Nicola Walker) que llevan casi 30 años de matrimonio. Según la sinopsis de Filmin: “Los vemos lidiando con las inseguridades, las ambigüedades, las esperanzas y los miedos que son parte de todos los matrimonios, mientras el drama explora los riesgos y los regalos de una relación íntima a largo plazo. A veces divertido, a veces conmovedor, siempre revelador”.

Una pareja que en este momento se puede pelear por cualquier cosa: desde la ropa que se van a unas patatas fritas en un aeropuerto. Una serie que intenta explicar la complejidad de las relaciones de pareja y sumergirse en los roces y altibajos que surgen en el día a día.

“Marriage va sobre cómo se vive una relación en pareja en la realidad, no en la ficción”, ha explicado el director y creador Stefan Golaszewski. “A veces la gente no sabe lo que siente; a veces creen que es una cosa y en realidad es otra. A menudo no saben qué decirse el uno al otro”, añade.

El reparto de Marriage

Los protagonistas de esta compleja serie de drama son los actores Nicola Walker al que conocemos por su trabajo en The Split o Collateral y que en esta serie interpreta el papel de Emma y Sean Bean (El señor de los anillos, Juego de tronos, Snowpiercer) que da vida a Ian, el marido de la protagonista.

En el reparto de Marriage también están otros actores como Henry Lloyd-Hughes, Chantelle Alle, Jack Holden, James Bolam, Makir Ahmed, Ella Augustin, Kath Hughes, Shona McHugh, Miles Barrow, Philippa Carson, Michael Jinks, Dannie Harris y Neal Barry, entre otros. La serie Marriage es una buena opción para los que están buscando un drama sensible y emotivo para comenzar la semana.