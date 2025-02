Lo que Méndez-Leite pensaba de Richard Gere 30 años antes de darle su Academia el Goya internacional

La Academia de Cine Español, presidida por Fernando Méndez Leite, ha entregado su Goya Internacional de Richard Gere este año, protagonista involuntario de la gala por la rocambolesca traducción de sus palabras en el subtitulado de RTVE. Ni más ni menos que el primer Goya de esta categoría que ha entregado la entidad a un hombre, siempre se lo había dado a mujeres. Lo curioso es que hace alrededor de 30 años Méndez-Leite tuvo unas palabras bastante críticas contra Gere en el programa de José Luis Garci en TVE ¡Qué grande es el cine! Entre aquellas apreciaciones y el Goya de este año, hay una cosa: las servidumbres del cargo.

Porque hace 30 años, antes de darle el Goya la Academia que preside, Méndez-Leite decía del actor galardonado: «A Richard Gere no hay quien le aguante, en general, en ninguna película; en general, es un actor que detesto».

Añadía que el problema que tenía el artista norteamericano es que «tiene unos ojos chiquititos. No se puede hacer una película con un actor protagonista que tiene los ojos chiquititos porque nunca sabes lo que expresa». Para más inri, Méndez-Leite añadía que era «un actor muy encorsetado, está siempre muy colocado. A mí no me gusta nada Richard Gere». «¡Nada!», enfatizaba, «en ninguna película».

Fue en el debate posterior a la emisión de la película Cotton Club en el citado programa, emitido en 1995, donde, junto a Garci, compartían mesa el pintor Eduardo Úrculo, el periodista Oti Rodríguez Marchante y el citado director de cine Fernando Méndez-Leite.

Treinta años después de expresar tan sincera opinión, la Academia del Cine Español le ha concedido al actor norteamericano el Goya Internacional con la dudosa razón, es de imaginar, de vivir en España tras casarse con la gallega Alejandra Silva. Cierto es que como operación de marketing, tiene su acierto, al fin y al cabo el cine es una poderosa industria, aunque España aún no juegue en esa liga.