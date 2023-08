Lionsgate y Hasbro filmarán una película sobre el Monopoly

2023 está siendo un año fructífero para las franquicias, desde el terreno de los videojuegos con Super Mario Bros: la película y la serie The last of us hasta el terreno de los juguetes como Barbie. Un éxito en la taquilla que ha terminado demostrando que, cuando se hacen las adaptaciones con cariño por la marca, se puede conseguir atraer al público a las salas. El de la icónica muñeca es un fenómeno prácticamente nuevo en la industria audiovisual que seguramente, comience a ser explotado con más largometrajes y series basadas en juegos y juguetes populares que evoquen una buena dosis de nostalgia a la audiencia millenial. Un interés de las productoras que ha quedado demostrado con la compra de One (eOne, propiedad de Hasbro) por parte de Lionsgate. La compañía ha visto en la marca de juegos un auténtico filón y su plato gordo parece ser crear una esperada película sobre el Monopoly.

Los primeros informes apuntan a un trato de explotación de la marca que girará en torno a los 500 millones de dólares, en un abanico de contenido que abarcaría aproximadamente unos 6.500 títulos, junto con producciones activas para franquicias que no son propiedad de Hasbro como The Rookie, Yellowjackets y Naked and Afraid. Hablando de esta venta, el CEO de la compañía, Chris Cocks, dijo que el trato se alineaba a la perfección con su estrategia asegurando lo siguiente: “El entretenimiento sigue siendo una prioridad. Al igual que el compromiso de dar vida a nuevas ideas originales diseñadas para impulsar todas las áreas de proyecto de Hasbro”.

El largo camino hacia una película sobre el Monopoly

La cinta sobre el Monopoly ha estado durante mucho tiempo en desarrollo, con ilustres personajes de la industria implicados como Kevin Hart, Tim Story y el cineasta Ridley Scott. Ninguno de ellos llegó a buen término, pero dado el éxito de la Barbie de Greta Gerwig, es probable que salgan cada vez más ficciones basadas en marcas de juguetes de renombre.

Será curioso ver como el proyecto abarca conceptual y creativamente una película sobre un juego de mesa que a priori, no tiene un protagonista claro, a diferencia de la cinta sobre la muñeca de Mattel. Un aspecto clave que dependerá en gran medida del equipo que haya detrás del proyecto, aunque a día de hoy todos los puestos y perfiles de la producción están vacantes y ni siquiera existe una fecha en el calendario aproximada para su estreno.