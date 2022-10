Lily James se una a Zac Efron en ‘The Iron Claw’

El elenco de The Iron Claw va cogiendo forma a medida que van incluyéndose nuevos actores entre su reparto. La cinta, coproducida por A24 y Access Industries ya contaba con estrellas de la talla de Zac Efron (El gran showman) y Harris Dickinson (La chica salvaje) y ahora, también se ha unido Lily James, la actriz conocida por interpretar a Pamela Anderson en la serie Pam & Tommy.

Todavía no hay información oficial sobre el papel que James interpretará en la cinta. Los datos que conocemos de The Iron Claw vienen dados por el departamento técnico y parte de un reparto principal que se completa con Holt McCallany (Mindhunter), Jeremy Allen White (Shameless) y Maura Tierney (Beautiful Boy: siempre serás mi hijo). Sean Durkin dirige y escribe la cinta junto a Tessa Ross, Juliette Howell y Angus Lamont, quienes ejercen de productores ejecutivos del proyecto en House Productions. Durkin es reconocido sobre todo por The Nest, un sólido trabajo en forma de drama romántico que protagonizaron Jude Law y Carrie Coon en 2020.

The Iron Claw se basará en la historia real de los Von Erich, una dinastía familiar de luchadores durante la década de los 60, narrando su ascenso y caída dentro de la industria. Esta trama basada en hechos reales, sumada al potente casting lleno de estrellas podría convertir al título en una de las propuestas más interesantes que se estrenarán a lo largo de 2023. Lily James protagonizó anteriormente largometrajes exitosos como la última versión del live action de Cenicienta y la secuela musical Mamma Mia! Here We Go Again, donde interpretaba a la joven versión del personaje de Meryl Streep. Junto al estreno de The Iron Claw, James también protagonizará Providence, compartiendo elenco con Joseph Gordon-Levitt, Traci Lords y Tim Blake Nelson. Finalmente l’alba es la otra propuesta que la británica tiene pendiente de proyectar en los cines, bajo la dirección de Saverio Costanzo y con Willem Dafoe (The Northman) y Joe Keery (Stranger Things) en la parte interpretativa. Después de esta cinta biográfica, Efron se entregará al remake de Tres hombres y un bebé y una serie sobre sí mismo llamada Killing Zack Efron. Por último, la estrella de Shameless Jeremy Allen White viene de protagonizar la aclamada serie The Bear.

En estos instantes, The Iron Claw se está filmando y por tanto todavía no tiene una fecha de estreno oficial.