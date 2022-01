Se acerca el Día de Reyes y una buen plan para ese día puede ser tomar el tradicional roscón, ver la cabalgata y después algunas de las series familiares que se pueden encontrar en las plataformas de streaming. El martes 4 de enero se estrena en Filmin Los Larkin una encantadora comedia familiar del guionista de Los Durrell.

Los Larkin llega a Filmin después del éxito indiscutible de comedias británicas como Los Durrell o Todas las criaturas grandes y pequeñas, que acaba de estrenar también en Navidad Movistar+. La serie dirigida por Andy De Emmony (El Nido) adapta la saga The Darling Buds of May de H. E. Bates. Esta saga ya se adaptó en 1991 protagonizada por los actores David Jason, Pam Ferris y una jovencísima Catherine Zeta-Jones.

La nueva versión que estrena ahora Filmin nos traslada a finales de los años 50 al hermoso condado inglés de Kent donde viven esta familia y conserva el espíritu de la primera pero con un toque más moderno. Los Larkin son una familia tranquila y amable que vive en el campo en la localidad inglesa de Kent y está encabezada por Pop (Bradley Walsh) y Ma Larkin (Joanna Scanlan).

¿Quiénes son Los Larkin?

Esta serie familiar consta de 6 episodios de 60 minutos y cuando se estrenó en la televisión británica se convirtió en un fenómeno de audiencia ya que contó con más de 4 millones de espectadores.

La serie nos traslada a los tranquilos años 50 a un pequeño pueblo de la confortable campiña inglesa, Kent. Allí viven Los Larkin una entrañable familia de clase trabajadora liderada por los padres Pop y Ma Larkin. “Juntos, deben sacar adelante a una familia de seis hijos, algo nada fácil en la época en la que viven. Pero su insobornable entusiasmo y ganas de ayudar a todo aquel que lo necesite les convierte en un faro de esperanza siempre que las cosas se ponen algo feas. Y es que, con todo tipo de argucias y triquiñuelas, esta astuta y amable familia conseguirá que en su pueblo se viva como en ninguno”, explican en la sinopsis de Filmin.

Una serie optimista y divertida en la que sus protagonistas transmiten en todos sus episodios su amor por el campo y la familia. Una versión moderna de la serie que ya triunfó en 1991 protagonizada además de por Bradley Walsh y Joanna Scanlan, por actores como Sabrina Bartlett, Tok Stephen, Liam Middleton, Bradley Wj Miller, Tony Gardner, Natalie Mitson, Tom Xander, Robert Bathurst, Amelia Bullmore, Peter Davison, Kriss Dosanjh, Selina Griffiths, Stephen Hagan, Saeta Indrani, Matthew Bates, Karl Collins, Richard Cunningham, Andrew Joship o Paul Tylak.