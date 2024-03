‘Kinds of Kindness’: Lo nuevo de Yorgos Lanthimos y Emma Stone ya tiene fecha de estreno

El dúo creativo formado por Yorgos Lanthimos y Emma Stone parece vivir un momento espléndido. No han pasado ni una semana, desde que la actriz se llevase el Oscar por Pobres criaturas, su segunda colaboración con el cineasta griego y hace escasas horas, ya se ha anunciado la fecha del estreno de su nuevo trabajo juntos: Kinds of Kindness. Esta, marcará su tercera colaboración, tras la llegada de La favorita en 2018, la cual por otro parte, le supuso la tercera nominación a la estatuilla dorada de su carrera. Searchlight Pictures continuará distribuyendo el trabajo de Lanthimos, el cual vuelve a contar con una producción irlandesa que financiará el filme. Por otro lado y por si no fuese suficiente, director y actriz todavía tienen pendiente de revelar el título de su otro largometraje que pretenden proyectar también este año.

Nadie dudaba del talento interpretativo de la norteamericana y sin embargo, desde el imaginario del de Atenas, Stone se ha consagrado con uno de los mejores papeles de su carrera. Dos películas y dos nominaciones de la Academia que podían haber sido perfectamente un pleno de galardones, si Regina King no se hubiese coronado con El blues de Beale Street. A sus 35 años, la actriz tiene ya dos Oscar en su vitrina (el primero lo consiguió por La la land) y lo cierto es que su buen hacer escogiendo proyectos, seguramente le vayan a proporcionar alguna que otra nominación mas antes de llegar a los 40. Recordemos que actrices tan veteranas como Meryl Streep o Frances McDormand tiene en su haber tres Oscar y son, las que más han ganado a nivel interpretativo en el cine moderno.

‘Kinds of Kindness’: Fecha de estreno, sinopsis y reparto

Kinds of Kindness se estrenará en cines el próximo 21 de junio de 2024, marcando así el octavo largometraje de la carrera de Lanthimos. La fecha, augura un intento de la producción para presentarse en el Festival de Cine de Cannes 2024, certamen francés al que el director no asiste desde que en 2017 estrenó El sacrificio de un ciervo sagrado, pues tanto La favorita como Pobres criaturas se proyectaron en Venecia. Este año, el evento de la Croisette se celebrará del 14 al 25 de mayo.

Por lo poco que conocemos, Kinds of Kindness es una película que contará tres historias separadas que chocan en un momento dado. Además de Stone, Lanthimos volverá a contar con Willem Dafoe y Margaret Qualley, uniéndose al elenco Jesse Plemnons, Hunter Schafer, Joe Alwyn, Hong Chau y Mamoudou Athie. La razón de la velocidad con la que el realizador y la actriz han desarrollado el proyecto es que esta cinta, se rodó discretamente en Nueva Orleans el pasado otoño de 2022, mientras Pobres criaturas se encontraba en posporducción, preparándose para llegar al certamen de los canales y las góndolas. Allí su Frankenstein feminista, basado en la novela de Alasdair Gray, ganó el León de Oro en el septiembre de 2023.

“Es una película contemporánea, ambientada en Estados Unidos: tres historias diferentes, con cuatro o cinco actores que interpretan un papel en cada historia, por lo que todos interpretan tres papeles diferentes. En realidad, fue casi como hacer tres películas”, le contó el director a The Guardian en una entrevista reciente. Para Kinds of Kindness, Lanthimos ha vuelto a contar con Efthimis Filippou, el coguionista de Langosta, que le valió a ambos una nominación al Oscar a Mejor guion original. La nueva propuesta, estará producido Ed Guiney y Andrew Lowe de Element, junto con Kasia Malipan y el propio Lanthimos. Finalmente, Ollie Madden y Daniel Battsek cofinancian el proyecto para Film4.

Quién sabe si en esta ocasión, el director conseguirá por fin, el reconocimiento de los académicos más allá de las nominaciones. Desde el 2017 con Langosta, Lanthimos ha estado nominado en tres ocasiones a la categoría de Mejor dirección y otras dos, en la de Mejor película. Ni siquiera por Canino, su salto a la fama autoral, llegó a obtener el reconocimiento de Mejor película internacional.

Más proyectos personales para Emma Stone

Stone estará presente, tanto en Kind of Kindness como en el siguiente proyecto sin título de Lanthimos. Regresará al cine comercial en 2025 con Cruella 2, pero eso no quiere decir que no vaya a continuar apostando por los directores emergentes. Actualmente se encuentra rodando Eddington para A24. Un filme de Ari Aster (Hereditary, Midsommar) que se define como un western pandémico, en el que compartirá elenco con Joaquin Phoenix, Pedro Pascal y Austin Butler.