Joaquín Prat y Ana Rosa critican a Sánchez por el cambio climático: «No es coherente»

Pedro Sánchez ha viajado a Azerbaiyán para participar en la cumbre climática pero las circunstancias en las que lo ha hecho han provocado las críticas tanto de Joaquín Prat como de Ana Rosa Quintana. Por un lado, la presentadora de TardeAR no entiende que el presidente del Gobierno haya utilizado «tres vehículos aéreos» muy contaminantes para hablar sobre el cambio climático. Joaquín Prat, desde Vamos a ver, ha sido más duro al decir que: «Sé que el calentamiento global provoca enormes tragedias y que mata a mucha gente, pero también mató a mucha gente, concretamente en Valencia, que no se apliquen los planes de emergencia y los planes de infraestructuras aprobados hace 20 años respecto sobre cómo adecuar los cauces y los barrancos a la nueva realidad. Todas esas casas de Paiporta y del resto de municipios afectados llevan ahí décadas y nunca había pasado esto». Además, el comunicador de Mediaset ha recordado que: «El señor Sánchez lleva su pin de la Agenda 2030, pero cuando fue a Paiporta fue en un coche diésel».

El viaje (contaminante) de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha movilizado hasta tres aeronaves del Ejército del Aire para viajar a la Cumbre del Clima que se celebra en Bakú (Azerbaiyán). Un foro en el que el jefe del Ejecutivo tiene previsto intervenir este martes y que ha utilizado como excusa para no rendir cuentas en el Congreso de los Diputados por la gestión del Gobierno en la crisis de la DANA, que ha dejado al menos 223 muertos (214 en valencia) y decenas de desaparecidos.

En concreto, Sánchez ha movilizado un Airbus A310, un Falcon 900 de emergencia y el helicóptero Super Puma que le llevó este lunes desde el Palacio de la Moncloa, tras su comparecencia al término del Consejo de Ministros, hasta la base militar de Torrejón de Ardoz, donde se subió al citado Airbus, de mayor capacidad que el Falcon para transportar así a la comitiva gubernamental y a la prensa invitada. Los movimientos hoy de estas tres aeronaves, más contaminantes que otros medios de transporte, han sido constatados por este periódico a través de plataforma que registran el tráfico aéreo.

La crítica de Ana Rosa

Ana Rosa Quintana ha criticado, el pasado lunes, al jefe de Ejecutivo: «Pedro Sánchez ha viajado a Azerbaiyán. Participa en la cumbre climática. Lo sorprendente es la cantidad de medios aéreos que ha movilizado para su transporte, concretamente tres aeronaves. un helicóptero, un air bus , porque iba con periodistas y no cabían todos en el Falcon y un Falcon también por si tenía que regresar antes y que iba vacío. No parece muy coherente acudir a una cumbre sobre el cambio climático dejando tanta huella de carbono».

Joaquín Prat: «Sánchez lleva su pin de la Agenda 2030, pero cuando fue a Paiporta fue en un coche diésel»

El pasado martes, en Vamos a ver (Telecinco), Joaquín Prat ha atacado duramente a Sánchez después de que el líder socialista, en la mencionada cumbre, asegurase que «el cambio climático mata». Así, el presentador, ha respondido que: «Sé que el calentamiento global provoca enormes tragedias y que mata a mucha gente, pero también mató a mucha gente, concretamente en Valencia, que no se apliquen los planes de emergencia y los planes de infraestructuras aprobados hace 20 años respecto sobre cómo adecuar los cauces y los barrancos a la nueva realidad. Todas esas casas de Paiporta y del resto de municipios afectados llevan ahí décadas y nunca había pasado esto».

El presentador ha continuado reflexionando en voz alta: «Yo me tengo que fiar del señor que lleva 60 años en el campo en estas localidades y que nos cuentan que no pueden tocar ni una sola caña por si la Confederación Hidrográfica del Júcar, cuyo máximo responsable todavía no ha salido a dar la cara, pues igual pienso que como otros no han hecho bien su trabajo, hemos estado viendo imágenes de este calibre. ¿Qué llovió mucho? claro que llovió mucho y tampoco llegaron los avisos cuando tenían que llegar ¿Qué esto tiene mucho que ver con la inoperancia de algunos seres humanos y no tanto con el cambio climático? DANAS ha habido de toda la vida del señor en toda la Comunidad Valenciana a lo largo de cientos y miles de años».

Joaquín Prat ha aprovechado este momento para contar en directo una anécdota: «El señor Sánchez lleva su pin de la Agenda 2030, pero cuando fue a Paiporta con los Reyes y con Mazón no llevaba ni un solo coche de esos de la Agenda porque estaban todos averiados por las DANAS y fue en un coche diésel. Otra de consejos vengo que para mi no tengo».