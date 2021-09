James McAvoy fue el profesor Charles Xavier en las precuelas que Fox rodó sobre los X-men antes de que Disney comprase el estudio, recuperando los derechos de explotación cinematográfica de dos de los grupos superheroicos más importantes del mundo de los cómics. Tanto la patrulla mutante como Los Cuatro fantásticos, parecen estar en la agenda de incorporación al Universo Cinematográfico más urgente, situación que nos lleva a preguntarnos si James McAvoy y Marvel siguen teniendo un futuro juntos, continuando su rol de académico líder de los mutantes. En una reciente entrevista con Collider, parece que el actor tiene claro que esa etapa ha terminado, aunque no descarta volver en algún momento.

“Siento que sí. Siento que tengo que explorar, no todo lo que quería explorar, porque siempre hay más seguridad, pero he tenido que explorar una tonelada del Profesor X, y me siento bastante satisfecho con lo que obtuve de é como intérprete”, aseguraba McAvoy. Instantes después matizaba sus palabras, citando a su espía patrio, el agente 007: “No quiere decir que no quieras volver, que no quieras volver a hacerlo y todo ese tipo de cosas. Nunca digas nunca, como creo que dijo una vez James Bond”.

El actor fue noticia hace algunas semanas por la curiosa forma con la que ha experimentado en su última película My Son. McAvoy improvisó el 100% de esta historia, pues no leyó el guion ni una sola vez. Dato que no sorprende demasiado viniendo del escocés, al cual siempre le ha gustado experimentar con sus registros. Su carrera es sin duda, una de las que mejor han combinado las grandes superproducciones con cintas más pequeñas e independientes.

El idilio de James McAvoy y Marvel bajo el yugo de la Fox comenzó con la genial X-Men: Primera generación y la correcta Días del futuro pasado. Sin embargo, todo fue infinitamente a peor tanto con Apocalipsis como con Fenix Oscura. Dos historias bajo las prisas y el ocaso de unos héroes que se mudaban a otra compañía o mejor dicho, que volvían a casa.

McAvoy también mencionó que El señor de los anillos es en definitiva “la mejor historia jamás escrita”. Volver a una franquicia es algo que no tiene pendiente, pero viviendo en la época de los remakes no descarta participar en otra, como Star trek, saga que desde siempre le ha encantado.