James Gunn revela la banda sonora del ‘Especial navideño de Guardianes de la Galaxia’

Aunque todavía quede un largo trecho para poder ver en cines Guardianes de la Galaxia vol.3, los fans de Marvel recibirán una pequeña píldora de sus héroes especiales favoritos con motivo de las navidades. Y es que el Especial navideño de Guardianes de la Galaxia llegará a la plataforma de Disney + el próximo día 25 de noviembre. Hace algunas semanas pudimos ver el tráiler, en el que Kevin Bacon hacía un cameo genial y ahora conocemos gracias al director James Gunn, la banda sonora que pondrá el ritmo a esta especie de mediometraje de 40 minutos.

Aparte de ser un gran amante de los cómics y de la comedia en sus títulos, siempre se ha considerado a Gunn como un melómano capaz de construir un imaginario lleno de grandes títulos musicales. De hecho, seleccionó personalmente las dos bandas sonoras de las dos entregas de los Guardianes y las comercializó a posteriori bajo los títulos de The Awesome Mix, conectando de esta forma con la historia de la primera cinta, en la que el protagonista Peter Quill conservaba con cariño una mezcla de canciones realizada por su fallecida madre.

The Guardians of the Galaxy Holiday Special SOUNDTRACK should be up tomorrow, including the original song “I Don’t Know What Christmas Is (But Christmastime Is Here)” & the original recording “Here It Is Christmastime” by the @Old97s & @kevinbacon. #GotGHolidaySpecial pic.twitter.com/DZJQYkPxJV

— James Gunn (@JamesGunn) November 22, 2022