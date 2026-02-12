Iker Jiménez sube de audiencia tras ser atacado por Sánchez en el Congreso

El programa Horizonte subió notablemente su audiencia el miércoles 11 de febrero después de que Pedro Sánchez atacara a su presentador, Iker Jiménez, en el Congreso de los Diputados. Además, el periodista de Mediaset contestó en directo al presidente del Gobierno y le invitó a sentarse en el espacio de Cuatro para ser entrevistado por él sin «guión» y sin «preguntas pactadas».

Recordemos que el miércoles 11 de febrero, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arremetió contra Iker Jiménez, periodista y presentador de Horizonte, durante su comparecencia en el Congreso y lo acusó de esparcir «bulos» en su programa de televisión: «Es triste que tenga audiencia, hay gente dispuesta a creer cualquier cosa».

La mirada estaba puesta, obviamente, en Iker Jiménez y en su respuesta al presidente. Por ello, el programa Horizonte emitido esa noche en Cuatro consiguió un 7,2% de share, un dato que mejora los registros que últimamente estaba consiguiendo este formato en el access prime time (de lunes a miércoles)- Recordemos que los jueves la cadena de Mediaset España ofrece una versión extendida de Horizonte que se alarga toda la noche y las audiencias (ese día) son diferentes.

Y cómo no, Iker Jiménez respondió a Pedro Sánchez con estas palabras: «Lo primero, el respeto absoluto a la Institución que representa don Pedro Sánchez, nuestro presidente. Presidente, no de un partido político, sino de todos los españoles, piensen lo que piensen. Le tengo tanto respeto que yo le invito aquí al programa Horizonte».

Iker continuó alegando que: «Comprendo que a veces es un programa molesto. Aquí no hay textos, no hay guiones, yo no estoy leyendo nada nunca, ni los compañeros a los que traigo y respeto. Traigo a todos los periodistas que tengan algo que contar, aunque muchos de ellos muestran su rechazo desde los inicios de la emisión. Eso es otra historia».

Jiménez le propuso algo al presidente del Gobierno:»Creemos en la libertad de expresión, tanto como creemos en nuestras instituciones que nos representan a todos. Yo le lanzo, no el guante, porque no es ningún reto ni le tengo ninguna acritud, pero le digo que podría estar aquí y podría detallar, que sería también gratificante para la audiencia todo eso de los bulos y la desinformación. Igual se iba a sorprender, porque creo que, si no ve el programa, le están asesorando mal. Hay cosas que se replican y se repiten y no fueron exactamente así».

El presentador habló también de su responsabilidad profesional y cómo él y su equipo entienden su oficio:»Desde que Horizonte se emite diariamente, ha habido un impacto porque llegamos a mucha gente. Esta franja, señor presidente, es muy difícil. Tenemos a grandes profesionales compitiendo que hacen más audiencia que nosotros, porque somos los recién llegados. Pero estamos batiéndonos el cobre con nuestras herramientas, que siempre son la libertad y la investigación».

Por último, el comunicador reiteró su invitación al presidente: «No es político, es usted el presidente de todos los españoles. Un presidente y un humilde periodista preguntándonos cosas. No pacta preguntas y hasta podía ser beneficioso para usted, porque iba a ser una entrevista sincera y normal. Lo que se pregunta cualquier ciudadano de la calle. Ahora bien, es sorprendente que mi nombre salga en el Congreso de los Diputados… No quiero entrar en ningún tipo de debate, pero si usted lo quiere, aquí está mi invitación».