Este próximo domingo, 27 de marzo, tendrá lugar la 94ª edición de los Premios Oscar. La gala, organizada por la Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas, tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles. Una masa de caras conocidas y de profesionales del cine se juntarán para celebrar y reconocer el talento repartido en 23 categorías de las películas estrenadas el pasado año, entre los meses de marzo y diciembre.

La ceremonia de los Premios Oscar 2022 arrancará a las 17:00 (hora local) del próximo 27 de marzo, las 2:00 de la madrugada del lunes 28 de marzo en España.

Al igual que en ediciones anteriores, la gala de los Oscar se emitirá en Estados Unidos en el canal ABC. En los últimos años, los seguidores del cine españoles han podido seguir el espectáculo en directo a través de Movistar+ y, a partir, de las 00.30 del lunes comenzará la retransmisión de la alfombra roja.

Debido a la pandemia, la ceremonia de los Premios Oscar 2022 no ha contado con presentador desde la gala celebrada en el 2018, papel del que se encargó el cómico Jimmy Kimmel. Para la edición de este año, la Academia busca volver a una total normalidad, alejándose del método híbrido que utilizó el año pasado para asegurar el distanciamiento social entre los asistentes.

Según ha confirmado el canal ABC, todavía no se han decantado por una figura concreta y se baraja la posibilidad de utilizar varios presentadores y así ofrecer una ceremonia mucho más dinámica. Entre los posibles anfitriones, destacan el cómico Ricky Gervais; que tras encabezar cinco ediciones de los Globos de Oro, se ha ofrecido voluntario siempre y cuando se le garantice una total libertad de guión; y el actor de Spider-Man Tom Holland, que también se ha abierto a la posibilidad de dirigir la gala.

En la gala de los premios Oscar de 2022 actuarán los cantantes Sebastián Yatra, dónde cantará ‘Dos Oruguitas’, la banda sonora de la película de Disney ‘Encanto’, con la que está nominado en la categoría de Mejor Canción Original. También actuarán Beyoncé, Billie Eilish y Finneas y Reba McEntire.

Introducing this year’s Original Song nominees and performers for the 94th #Oscars. pic.twitter.com/ix09lxge8x

— The Academy (@TheAcademy) March 23, 2022