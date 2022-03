Coronada como la actriz española con más proyección a nivel nacional e internacional, Penélope Cruz ya se encuentra preparando su próxima aparición estelar, la cual tendrá lugar nada más y nada menos que en la 94 edición de los premios Oscar. La intérprete opta a la estatuilla por cuarta vez, una ocasión de lo más especial que tendrá oportunidad de compartir en compañía de su marido, Javier Bardem, también nominado en la que será una de las galas más especiales para la vida de ambos.

En un día tan importante como el que está a punto de tener lugar, no cabe duda de que la de Alcobendas lucirá impecable, y como no podía ser de otra manera, lo hará de la mano de Chanel. Teniendo en cuenta que Penélope es imagen de esta firma, es casi seguro que se decantará por ella a la hora de elegir el look con el que acaparar todas las miradas de la gala más esperada del cine a nivel mundial. De esta manera, la actriz intentará seguir dejando el listón tan alto como en las otras ocasiones en las que ha acudido a los Oscar. Algo que no tendrá nada fácil, ya que si de algo ha podido presumir a lo largo de la historia en esta cita, es de su exquisito gusto estilístico.

Atendiendo a las modas propias de cada época, Penélope se convirtió en los años 2000 en la clara protagonista de la gala con el mítico vestidazo azul de Ralph Lauren con el que dio el famoso grito “¡Pedroooooooo!” para anunciar que Almodóvar se alzaba con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Y un año después, la actriz volvía a dejarse ver, aunque en esta ocasión con un diseño y un peinado al más puro estilo hollywoodiense. Demostrando que sus apariciones en los Oscar no habían hecho más que empezar, la intérprete acudió de nuevo al evento en 2005, enfundada en un precioso traje amarillo firmado por Oscar de la Renta. Una elección que quedó en un segundo plano en 2007, cuando Penélope acaparó todas las miradas con una pomposa creación de Versace en rosa palo, rodeada de plumas y escote en palabra de honor.

Dos años más tarde, concretamente en 2009, Penélope se enfundó en un vestido vintage de Pierre Balmain que compró ella misma y reservaba como oro en paño para una ocasión muy especial. Y así fue, ya que esa misma noche ganó la estatuilla a mejor actriz de reparto, algo que marcó un antes y un después en su carrera profesional. Un año después volvió a asistir a los Oscar, esta vez con un diseño firmado por Donna Karan en tono burdeos y detalles drapeados. Un color al que recurrió también en 2011, aunque esta vez de la mano de L’Wren Scott. Al año siguiente, Penélope se decantó por Armani Privé con un vestido de tul en azul grisáceo, y en 2014 por un diseño en blanco y negro de Giambauttista Valli.

En la última ocasión en la que acudió a los Oscar, concretamente en 2020, Pe apostó por Chanel con un diseño que reunía todos los detalles de la firma: camelia, color blanco y negro y perlas. ¿Cómo sorprenderá este año?