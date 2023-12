La historia real tras ‘The Boys in the Boat’: la nueva película de George Clooney que la crítica está odiando

Después de que los derechos se vendiesen hace casi una década, The Boys in the Boat se ha convertido en la historia real que George Clooney ha elegido como su próximo proyecto tras las cámaras. Un drama deportivo con tintes de trama de superación que sucedió de forma extraordinaria durante los años 30. Pero ¿cuál es la historia real tras la cinta interpretada por Callum Turner y Joel Edgerton?

Basado en la novela homónima de Daniel James Brown, The Boys In The Boat trata sobre el ascenso de un equipo de remo masculino de la Universidad de Washington que termino compitiendo y ganando los Juegos Olímpicos de verano en Berlín de 1936. Guiados por el entrenador jefe Al Ulbrickson (Edgerton) y el fabricante de barcos George Pocock (Peter Guiness), el equipo tenía todos los componentes para alcanzar la cima de la disciplina, siempre y cuando consiguiesen “remar todos en la misma dirección” (nunca mejor dicho).

Un deporte que no sólo está ligado a las élites

Actualmente, en Estados Unidos el remo es un deporte que mayoritariamente practican las clases pudientes. Pero la historia real se centra en la era de la Gran Depresión. Una época en la que muchas familias de clase trabajadora y de bajos ingresos lo perdieron todo, teniendo que tomar decisiones difíciles para poder llegar a final de mes. Bajo este contexto, el padre y la madrastra de Rantz lo abandonan cuando sólo era un adolescente. El joven tuvo que realizar varios trabajos diferentes durante la escuela secundaria sólo pudo mantenerse y aún así, pudo mantener buenas calificaciones en la escuela.

Según narra el libro, Rantz se entera de que la Universidad de Washington ofrece a los miembros del equipo de remo la posibilidad de aceptar un trabajo a tiempo parcial para pagar la matrícula. Así, Rantz junto a otros 180 jovenes se presentaron para probar un lugar, a pesar del estigma de que el deporte está reservado para las familias de élite.

The Boys in the Boat describe cómo era vivir y trabajar en aquel entonces cuando alguien quería recibir una buena educación. Rantz no es la excepción, ya que junto a él varios compañeros del equipo tuvieron que realizar trabajos para alimentarse y pagar la matrícula. La cinta además se sitúa en el contexto del asesor del fascismo, con hitler en el poder desde 1933. Y es que en el libro se detalla hasta dónde llegó el líder alemán para mostrar que el país era una nación importante, destinando grandes fondos gubernamentales a los Juegos Olímpicos para hacer de Berlín, una ciudad que escenificase su visión del estado.

La crítica no ha hablado demasiado bien del último trabajo de Clooney como director, señalando que quizás es mejor que continuase su carrera simplemente como actor, tras más de 9 títulos sentándose tras las cámaras. En Estados Unidos se ha estrenado recientemente, mientras que en nuestro país todavía no tiene una fecha oficial de estreno, por lo que directamente podría llegar a la plataforma de Amazon Prime Video.