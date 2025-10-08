La hija de Robin Williams está harta de las recreaciones IA de su padre: «Es una pérdida de tiempo y energía»

El mundo está viviendo un momento crucial con el desarrollo e implantación de la inteligencia artificial. Una tecnología que es en parte cosa del futuro, pero también del inminente presente. Y claro está, uno de los mercados a los que más está afectando es a la industria del entretenimiento, abarcando varios dilemas éticos en torno a su uso dentro del apartado de la creatividad. El primer gran aviso lo dieron las dos últimas huelgas de Hollywood y recientemente, hemos tenido el caso de la actriz virtual Tilly Norwood. No son pocas las voces que han sido (y siguen siendo) contrarias a la utilización de dicha innovación digital generativa. Sin embargo ahora, la que acaba de estallar respecto al tema es la hija de Robin Williams, Zelda, quien ha pedido-otra vez-que la gente deje de utilizar la IA con la identidad de su padre.

Zelda, quien debe su nombre a la pasión que su padre sentía por el juego homónimo de nintendo, está desarrollando una carrera como directora. Aunque sobre todo, su posición en la industria está siendo noticia casi siempre, alrededor de la figura de su fallecido padre. Hace un par de años, la responsable de la reciente Lisa Frankenstein ya criticó el uso de la inteligencia artificial que recreaba la voz de su padre, expresando justamente que esta era como el monstruo creado en la literatura por Mary Shelley. No obstante, hace algunas horas, Zelda ha tenido que volver a manifestar su descontento general con los montajes de Robin Williams con IA que le llegan a través de las redes sociales, expresando dicho malestar mediante su cuenta de Instagram, donde su reflexión ha abarcado incluso un profundo desprecio hacia una herramienta que considera una especie de «Ciempiés Humano». La referencia a la mítica y escatológica película de serie B en la que un científico cosía la boca de varias personas a los anos de otras formando una cadena escatológica.

Robin Williams y los vídeo IA

En su comunicado mediante su cuenta personal en la red social propiedad de Meta, Zelda comenzaba apuntando un ruego: «Por favor, dejen de enviarme vídeos de papá con IA». Mediante una historia de Instagram, Zelda comenzó a expresar su descontento, explayándose en su reflexión sobre cómo la suplantación de Robin Williams con vídeos IA destinados a ser algo emocionalmente estimulante o memes graciosos, en realidad para ella son una «tontería»:

«Dejen de creer que quiero verlo o que lo entenderé, no lo quiero ni lo entenderé. Si sólo intentan trolearme, he visto cosas mucho peores, me limitaré y seguiré adelante. Pero por favor, si tienen un poco de decencia, dejen de hacerle esto a él y a mí, incluso a todos y punto. Es una pérdida de tiempo y energía y créanme, no es lo que él querría».

Dejad de llamarlo «futuro»

Zelda siguió su crítica incidiendo en que como ocurre con el material de Robin Williams, la IA sólo recicla y regurgita el pasado de forma «deficiente». «Por amor a todo, dejen de llamarlo ‘el futuro’», expresaba finalmente la directora aludiendo a que el uso de la inteligencia artificial estaba siendo absorbida del mismo modo que los personajes de El Ciempiés Humano.