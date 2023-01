Guillermo del Toro ya tiene su siguiente proyecto stop-motion: ‘El gigante enterrado’

Después de encandilar a la crítica y al público con la adaptación stop-motion de Pinocho, el cineasta Guillermo del Toro ya prepara un nuevo proyecto bajo el peculiar estilo de animación. En una reciente entrevista con The Telegraph, el director mexicano reveló que transformará la novela El gigante enterrado, con la que Kazuo Ishiguro ganó el Premio Nobel.

“La próxima película stop-motion que estoy haciendo es una adaptación de El gigante enterrado de Kazuo Ishiguro, que actualmente estoy coescribiendo con Dennis Kelly y comenzaremos el proceso de diseño en dos meses”, le contaba del Toro al medio. Kelly es el guionista que ha adaptado la última versión musical de la Matilda de Netflix. Eso sí, antes que nada el responsable de El laberinto del fauno y Pacific Rim avisó de que antes tendría que terminar otro proyecto en live action: “Primero filmaré un largometraje de acción en vivo. Pero mientras tanto, estamos desarrollando un libro de estilo y en aproximadamente dos años, si todo va bien, comenzaremos la producción”. Por lo que parece, El gigante enterrado será otro macroproyecto del realizador que podría tener unos decorados tan alucinantes como los que ya nos mostró con el cuento escrito por Carlo Collodi.

El gigante enterrado se convirtió en un clásico instantáneo cuando se publicó en 2015. En esa historia, el escritor Ishiguro retrata a una pareja de ancianos británica llamados Axl y Beatrice, mientas buscan a su hijo perdido, bajo una niebla que impide que las personas guarden recuerdos a largo plazo. A medida que se les unen otros para buscar respuestas comienzan a descubrir la oscura y perturbadora historia que comparten. A estas dos personas mayores les acompañarán un guerrero sajón, un ilustre caballero y un huérfano a su cargo. Según la carga simbólica del relato, El gigante enterrado reflexiona sobre el poder de la memoria y la memoria colectiva de eventos traumáticos.

Seguramente pasará un tiempo hasta que El gigante enterrado llegue a la gran pantalla, sin embargo del Toro todavía tiene que recoger los frutos de su versión de Pinocho. Eso sí, por delante tiene la dura competencia de Turning Red de Pixar, El gato con botas: el último deseo, El monstruo marino y Marcel the Shell with Shoes On de A24. El pasado 2022, Guillermo del Toro también estrenó el pasado 2022, la serie de El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro.