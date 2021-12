La décima entrega de Fast and Furious, la franquicia de coches por excelencia, acaba de anunciar que tardará un poco más de lo esperado en llegar a la meta de los cines. Universal Pictures programó para el 7 de abril del 2023, la vuelta de Dominic Toretto y su familia, Sin embargo, ahora la fecha que marca la productora es el 19 de mayo del 2023, una estrategia de planificación para que Fast and Furious 10 se aproxime más cerca del mercado veraniego de los blockbusters, donde posiblemente incremente sus números en la taquilla.

Esta entrega será la penúltima de la franquicia, como ya adelantó hace algunos meses el actor Vin Diesel. Tanto esta como Fast and Furious 11 se rodarán seguidas, por lo que seguramente la última carrera de Toretto se producirá en 2024. No obstante, el final de la saga no implica que se vaya a renunciar al universo creado, pues desde la producción seguirán explotando el producto con diversos spin-off. En una entrevista este verano del actor Tyrese Gibson, quien interpreta a Roman ya pudimos averiguar que las dos películas finales darán mucho que hablar:

“Escuche que vamos a tocar muchas partes del mundo entre las dos. Los altos mandos que están involucrados en esta franquicia son específicamente conscientes de que hay fanáticos y seguidores acérrimos por todo el mundo”, señalaba Gibson a Collider.

Todos los rumores apuntan a que Dwayne Johnson podría volver con su papel de Hobbs, o al menos eso es lo que quiere Vin Diesel. El actor protagonista necesitar acumular a todos los personajes importantes que han pasado por las películas, aunque para ello necesite resucitar viejas tramas. Algo que ya hizo en Fast and furious 9 con el personaje de Han. Aunque tampoco se sabe si John Cena y Charlize Theron repetirán sus anteriores papeles, los que sí que han confirmado su presencia son Michelle Rodríguez, Ludacris, Jordana Brewster, Sung Kang y Nathalie Emmanuel.

Fast and furious 10 y 11 volverán a estar dirigidas por el director Justin Lin. Por su parte, Diesel tiene por delante terminar de grabar Guardianes de la Galaxia 3, donde le pone la voz a Groot, la serie del videojuego de Ark. Más tarde, el actor resucitará otro de sus icónicos papeles con Furya, en el que repite el rol del furiano Riddick.