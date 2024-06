‘Eva y Nicole’: Belén Rueda e Hiba Abouk al frente de un culebrón decepcionante

Marbella. Años ochenta. Dos mujeres poderosas al frente de las mayores discotecas de la ciudad. Una venganza de consecuencias imprevisibles. Hasta aquí, Eva y Nicole, la nueva serie de Antena 3 que se ha estrenado antes en Atresplayer , suena bien. Una revisión de El Conde de Montecristo con el aire trash de una época y un lugar muy característicos. El problema es que, más allá del planteamiento, la ficción creada por Dani Écija (Periodistas, Médico de familia y un largo etcétera) es, a lo poco, decepcionante. Con suerte se puede convertir en un placer culpable, en un producto tan exagerado y torpe que llegue hacer gracia a los espectadores menos exigentes. Belén Rueda está pasadísima, mientras que Hiba Abouk regresa a la pequeña pantalla tras años de semi ausencia y podemos decir que bien podría haber dado clases interpretativas de refuerzo. Las necesita. Una oportunidad perdida de aprovechar una idea primaria muy interesante y vendible. Pero si series tan malas como Toy Boy han tenido un éxito interesante y una vida más allá de Atresmedia (la segunda temporada de ésta última la pagó Netflix), Eva y Nicole bien podría hacer datos destacables.

Datos sobre la serie: trama, reparto y equipo

Antes de su llegada a Antena 3, Atresplayer estrenó en exclusiva Eva y Nicole el domingo 2 de junio. Las actrices Belén Rueda e Hiba Abouk interpretan, respectivamente, a Nicole y Eva, dos mujeres de la alta clase de Marbella que acaban enfrentadas por un pasado en común en el que llegaron a ser amigas. Sin embargo, el amor por un hombre hizo que sus mundos se separaran y ahora una de ellas busca venganza.

Completan el reparto de la serie Belinda Washington, Andrés Velencoso, Ricardo Pereira, Oliver Ruano, Gonzalo de Castro, Javi Coll, Esmeralda Moya, Cristina Kovani, Sandra Cervera, Samy Khalil, Craig Stevenson, Almar G. Sato y Nuria Herrero, entre otros.

Eva y Nicole, que cuenta con ocho episodios de 50 minutos cada uno, se sitúa en la Marbella de los años 80, en el mejor momento de la jetset marbellí, cuando las estrellas de Hollywood se paseaban por la ciudad andaluza cada verano. En este contexto, Nicole se ha convertido en una de las mujeres más poderosas de la ciudad, dueña de la noche marbellí y de la discoteca de moda. De pronto, un fantasma del pasado regresa a su vida: Eva. La rivalidad entre estas dos mujeres se remonta a su época en París, en 1972, cuando Nicole contrató a Eva como camarera y le enseñó el mundo de la noche. Iniciaron una amistad hasta la aparición de Manuel, un atractivo hombre que acaparó la atención de ambas.

Eva y Nicole es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Good Mood. Montse García y Daniel Écija son los productores ejecutivos de esta ficción del sello Series Atresmedia, que estará dirigida por David Molina, Antonio Hernández y Álvaro Vicario.

El guion corre a cargo de Daniel Écija, Patricia Trueba (coordinadora de guion), Andrés Martín Soto, Iñaki San Román, Paula López Cuervo y César Mendizábal. Salvador Gómez Cuenca firma la dirección de Producción, David Azcano es el director de Fotografía, Luis Vallés (Koldo) es el director de Arte, Loles García es la directora de Vestuario y Romana González (Pato) y Antonio Panizza son los encargados del diseño de maquillaje y peluquería. Yolanda Serrano y Eva Leira están al frente del casting de la ficción.

Venganza barata

Delia Fiallo, creadora de culebrones tan míticos y exitosos como Cristal o Kasandra, siempre decía que «para hacer una buena telenovela sólo hacía falta una cosa: leer El conde de Montecristo». Y es que la novela de Alejandro Dumas es el recopilatorio perfecto de las pasiones humanas. Amor, traición, venganza y redención. Todo un arquetipo que se ha copiado a lo largo de los siglos con mayor o menor fortuna y en géneros muy diversos. Trasladar esta historia a la jet set ochentera de Marbella con dos mujeres de armas tomar es una idea más que apetecible. Pero, sintiéndolo por la gran Delia Fiallo, no sólo cuenta la inspiración, las historias hay que saber contarlas. No es el caso de Eva y Nicole.

Para empezar, no hay ambientación alguna en esta serie que nos haga retroceder a los años ochenta. Nada. La fotografía está quemada, los peinados y vestidos (más allá de alguna hombrera) bien podrían llevarse ahora mismo. Es decir, se desaprovecha algo muy interesante de la serie que es la época en la que suceden los hechos. Después, el tono es imposible. Se mezcla drama con un humor bastante zafio que no hace gracia ( esa escena en el cementerio podría estar bien en el papel pero está mal rodada y resulta ridícula). También hay espacio para secuencias pseudo eróticas que resultan inverosímiles. Y otra cosa más: si no hay dinero para rodar planos de una avioneta volando, que se cambie el guion. Más vale no hacer algo que hacerlo mal con un croma cutre.

Analizamos solo en primer episodios, el que nos han dejado ver, y lo cierto es que la ficción promete poco. Belén Rueda, como gran villana, hace lo que puede con unos diálogos explicativos en el mejor de los casos que pueden llegar a causar vergüenza ajena. Pero peor suerte corre Hiba Abouk. La que fue estrella de El Príncipe nunca ha sido una gran actriz pero es que ha ido a peor. Del primer capítulo sólo se salva por una frase: «Esta vez te toca sufrir a tí, vieja zorra de mierda». Se la dedica a una Belén Rueda enloquecida y es ese el tono exagerado y culebronesco que uno esperaba ver desde el principio pero, desgraciadamente, no es así.

Por último, decir que este tipo de productos son, en realidad, un mal menor dentro de esa maravilla de plataforma que es Atresplayer, a la que le debemos joyas como La Ruta, Veneno o Cardo. Eva y Nicole se una al listado de series que van dirigidas a su estreno en abierto y al público que consume diariamente las telenovelas turcas (es el caso de Heridas, Entre tierras o Cristo y Rey). Analizándolo así, Eva y Nicole bien puede ser un éxito. Habrá que esperar.