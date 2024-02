Estos son los peor vestidos que pasaron por la alfombra roja de los Goya 2024

La gala de los Premios Goya 2024 es una de las citas más esperadas del año y es el momento de celebrar el cine español. Por su alfombra roja pasan desde los nominados, actores y actrices miembros de la academia, hasta cantantes o creadores de contenido. La alfombra roja es uno de los momentos más esperados de la noche y sí, muchos estilismos son acertados y favorecedores, pero seamos honestos, hay otros que no sabemos ni cómo describirlos… No porque sean feos (que lo son y mucho), sino porque delinquen contra el gusto, contra el mundo de la moda y contra toda lógica. Hacemos un repaso a los peor vestidos y los looks más estrafalarios de la alfombra roja de los Premios Goya 2024.

Alba Flores

A la nieta de Lola Flores siempre se la ha reconocido por ser una de las mujeres con más gusto de España. No sabemos qué le paso ayer. Un corte de pelo que no le favorece nada, unido a un vestido negro con un cuerpo de encaje y una falda satinada que acompaña con unas botas tamaño XXXXXL; no hay por dónde cogerlo. Un híbrido entre Salvar al Soldado Ryan y Miércoles Addams.

Ana Redondo

A la ministra de igualdad se le ha ido de las manos. ¿Qué se le ha pasado por la cabeza? Un vestido morado con una estructura que no le sienta bien, mucho exceso de información como esas flores y una especie de figura celestial apoyada en el vestido. Nos gustaría saber la inspiración del mismo, porque seguro que tiene mucha tela.

Carla Pereira

El rosa y el rojo son los colores que han robado la vista en esta reconocida alfombra, pero Carla Pereira se ha pasado el juego. Un top y una falda, confeccionados con una tela de red, todo ello acompañado de un muñeco extraño que se parece al duende de Harry Potter. Pero ¡OJO!, que lo combina con un maquillaje con el que parece la Barbie de Alien.

Amaia

A ver, seamos honestos, en Operación Triunfo nos ganó a todos y su voz es algo de otro mundo, pero su estilismo en la alfombra roja de los Goya tiene mucha tela, literalmente. A veces el conceptualismo se nos va de las manos y de llevar un vestido deconstruido. Parece que has cogido las cortinas de casa de tu tía Consuelo, la octogenaria, les has hecho cuatro nudos y ¡ala!, a la calle. Muy atado todo a esta alfombra roja de los Goya 2024.

Susi Sánchez

Hemos visto a la actriz española pasear por las alfombras rojas con estilismos que quitaban el aliento, pero el de hoy, nos ha quitado el sentido y casi la vista. Un vestido blanco con caída recta (error), con cinturones que no ajustan, dos mangas que nos recuerdan al muñeco de Michelín de Cazafantasmas y unos guantes con brillo. El que le encuentre un sentido, que nos lo explique.

Elena Furiase

La hija de Lolita es elegante, lo sabemos, pero lo que no nos explicamos es lo que ha pasado hoy. Si lo miramos de abajo a arriba, vemos una falda de terciopelo ajustada, que comienza a combinarse con un top de volúmenes exagerados, con un drapeado y un conceptualismo extraño. Nos ha dejado sin palabras, literalmente.

Cláudia Malagelada

¿Recordáis los dibujitos con números que pintábamos de pequeños? Es lo primero que se me ha venido a la cabeza. A ver, hay que admitir que el corte del vestido le favorece mucho y que la forma es un 10, pero el estampado es un cero a la izquierda. Dan ganas de sacar los rotuladores y jugar a pinta y colorea.

Loles León

Loles se ha perdido. Loles ha visto que hoy era Carvanal y los Goya, se ha liado la pobre y se ha puesto lo más parecido a un disfraz, para no desentonar. Una maya que le cubre, en color verde, que le hace parecerse a la mala de Batman 3 y se une con unos flecos con colores reflectantes de colores muy carnavalescos. Este look sobre la alfombra roja de los Goya 2024 se lleva la palma.

Toni Acosta

Una gran cómica y una actriz de las grandes, pero esta noche, se le ha fruncido la cosa. Acosta ha apostado para un vestido rojo con peplum y que lleva los fruncidos (como los de las camisetas de verano del mercadillo), mientras juega con la parte lisa de la tela. ¡OJO!, no digo que vaya mal, sólo digo que la elección del vestido no es la acertada y que se puede mejorar bastante.

Gracia Olayo

Da igual qué papel haga, que siempre lo hace bien. Como actriz, le damos un 10, al estilismo, un cero. Es un kimono japonés, creo, pero luego es ajustado, tiene brillo y las mangas son típicas del país nipón. Tiene un amago de escote que se queda en eso, en un amago. Todo esto termina con un pompón alargado, que termina el vestido. Un amago del chino de la bata de Rihanna en la Met Gala de 2018 y uno de los peores looks de la alfombra roja de estos Goya 2024.