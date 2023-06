Estos podrían ser los sustitutos de Harrison Ford como Indiana Jones

Hoy se estrena Indiana Jones y el dial del destino. La quinta entrega de la franquicia protagonizada por Harrison Ford será la última vez en la que encarne al personaje, tras más de 40 años dando vida al arqueólogo más famoso del séptimo arte. Pero, como bien saben en Hollywood, un icono como este aventurero no puede quedar en el olvido y de seguro que en Disney ya piensan en un nuevo Indi, al igual que sucede cada cierto tiempo con James Bond. ¿Quién podría ser?

Chris Pratt

No es ninguna sorpresa que el actor de Marvel esté en la lista. Desde hace años, Pratt ha sonado como el sucesor de Harrison, sobre todo por lo ligada que está su imagen a las grandes franquicias de la actualidad. Su espíritu aventurero y su don innato para la comedia no dejan lugar a dudas de que lo haría a las mil maravillas.

Henry Cavill

Definitivamente, 2023 no está siendo el año de Henry Cavill. Primero se ilusionó con su hipotético regreso al personaje de Superman, abandonando su papel de Geralt de Rivia en The Witcher para más tarde descubrir que no contaba en los planes a futuro de James Gunn. Total que Cavill se ha quedado sin los dos roles de franquicia y este no podría ser un mejor momento para postularse como nuevo Indiana Jones. Eso sí, igual debería bajar un poco su masa muscular.

Ansel Elgort

Egerton sería una opción de futuro para muchos años. De momento en su carrera ha demostrado ser más un actor dramático, pero su perfil bajo comparado al de su competencia, beneficiaría la posibilidad de que el público se acostumbre a un rostro que no sea el de Ford.

Chris Pine

Al igual que con Pratt o Cavill, el nombre de Chris Pine ya ha estado vinculado a otras IP como Star Trek y DC Cómics. Contar con él sería un término medio, dentro de un rango de actor que podría encontrar por fin una superproducción a la altura de su carisma. Además ha demostrado en incontables ocasiones ser un héroe de acción y una figura carismática dentro del cine de aventuras.

Jacob Elordi

Demasiado joven para ser el nuevo James Bond, no sabemos si Kathleen Kennedy (presidenta de Lucasfilm) será tan radical como Bárbara Broccoli (productora ejecutiva de James Bond). Sin embargo su elección sería una estrategia comercial que atraería al nuevo público a la franquicia propiedad de Disney.