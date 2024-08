Este actor no estará en la segunda temporada de ‘Presunto inocente’: «No me interesan las secuelas»

Creíamos, por su historia principal, que la serie Presunto inocente tendría una única temporada. La ficción de Apple TV + es un remake del título homónimo que Harrison Ford protagonizó en 1990 y a su vez, bebe directamente de la novela homónima escrita por Scott Turow. Un drama judicial que ha recibido buenas críticas y una gran respuesta por parte de los suscriptores de la plataforma. Sin embargo, sabemos que uno de los principales actores secundarios no regresará para la continuación que el estudio planea en 2025. ¿El motivo? El rechazo de este intérprete a estar presente en cualquier tipo de secuela, ya sea en la pequeña pantalla o en las salas.

Presunto inocente fue renovada para su segunda temporada el pasado mes de julio de 2024, pero no sabemos si Jake Gyllenhaal repetirá su papel de alguna forma. En cambio, sí que estará presente en su recurrente función dentro de los despachos, siendo el productor ejecutivo del seguimiento junto a David E. Kelley y J.J. Abrams. En realidad, desconocemos la confirmación de la totalidad del elenco, pues lo más probable es que la serie se convierta en una ficción antológica tipo American Horror Story, ya que como contó la propia compañía, la secuela de Presunto inocente se desarrollará en torno a un nuevo caso lleno de suspense. Pero antes de que puedan llamarle, Peter Sarsgaard ha dejado claro que no volverá a su papel. O bueno, quizás su cuñado Gyllenhaal pueda convencerle para un nuevo rol en el que dé vida a un personaje diferente, bajo un nuevo thriller lleno de oscuros secretos.

No más ‘Presunto inocente’

Sarsgaard, marido de la directora y actriz Maggie Gyllenhaal, interpretó en la serie al fiscal Tommy Molto. Un personaje que intenta socavar la reputación del protagonista, el fiscal Rusty Sabich (Gyllenhaal). El carisma del personaje antagonista es también uno de los grandes alicientes de la ficción a la que no regresará, ya que el nominado al Globo de Oro jamás ha participado en ninguna secuela.

El estadounidense se estrenó en el cine con un pequeño papel en El hombre de la máscara de hierro, pero no sería hasta el siguiente año con Boys Don’t Cry donde comenzaría a ganarse cierta reputación como sólida figura secundaria en Hollywood. No obstante, ninguno de sus papeles secundarios se ha repetido en una secuela, spin-off o continuación que tanto apasionan hoy en día en la industria. Por lo que su actitud frente a las franquicias, resulta sorprendente dentro del aparato de la meca del cine.

«No me interesan mucho las secuelas. Creo que sólo he hecho una temporada de algo…Creo que soy una persona de una sola temporada», le contaba Sarsgaard a IndieWire mientras promocionaba el estreno de su próximo largometraje independiente, Coup! Lo cierto es que la novela ‘Presunto inocente’ tiene una secuela titulada ‘Inocente’, que gira en torno a los respectivos personajes abogados a los que dan vida Gyllenhaal y Sarsgaard, reuniéndose 20 años después de los acontecimientos de la primera temporada. Aunque las declaraciones del servicio de streaming dan a entender que la segunda temporada no se centrará en la continuación.

Sarsgaard y la importancia de decir adiós

En la entrevista, Sarsgaard siguió explicando que esa negativa a volver a aparecer con el mismo personaje es algo que se escenifica en ciertas conversaciones que mantiene con sus hijos: «A veces les digo esto a mis hijos, tal vez he hecho 90, 100 cosas diferentes a lo largo de los años entre películas, programas de televisión y obras de teatro. Les digo ‘Soy muy bueno diciendo hola y diciendo adiós’. Hay algo muy valioso en decir adiós porque entonces tienes que buscar otra fuente de inspiración y luego cambias (…) Si tuviera que interpretar algo una y otra vez, tendría que volver siempre al mismo territorio».

Todavía se desconocen la mayoría de datos sobre la segunda temporada de Presunto inocente, ni tampoco una fecha de estreno cercana. Podría llegar tanto en 2025 como en 2026, pues Apple TV + suele tardar bastante en formalizar los siguientes de sus ficciones originales. Sobre todo, teniendo en cuenta la fuerte inversión que el terminal está haciendo en el apartado fílmico de la compañía.

Coup! Todavía no tiene fecha de estreno en España, pero a Sarsgaard el próximo año en la nueva cinta que dirige su mujer, The Bride!Un remake del clásico de la Universal, La novia de Frankenstein. El protagonista principal del relato original de Mary Shelley será encarnado por Christian Bale, mientras que a su monstruoso interés romántico, le dará vida Jessie Buckley.