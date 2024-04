El entrenamiento a lo Topuria de Jake Gyllenhaal para protagonizar el último estreno de Prime Video

La superestrella de Hollywood, Jake Gyllenhaal vuelve a estar en boca de todo el mundo después del estreno ‘Road House. De profesión: duro’, una película en la que encarna la figura de un luchador de la UFC y que protagoniza junto a Conor McGregor en el estreno en la gran pantalla del legendario luchador irlandés. Para poder meterse en el octágono, el protagonista de Donnie Darko y Brokeback Mountain, ha provocado un cambio drástico en su cuerpo gracias a una rutina de entrenamientos similar a la de Ilia Topuria. Esta película, estrenado el pasado 21 de marzo, ha registrado más de 50 millones de espectadores a nivel mundial durante sus dos primeros fines de semana. Todo un récord para la plataforma.

La UFC está de moda y más en España después de que Ilia Topuria se convirtiera en el primera campeón de la historia de las MMA después de su homérica victoria ante Alexander Volkanovski. Aprovechando el tirón, en Prime Video España se estrenó a finales del mes de marzo ‘Road House, un remake de la película y estrenada en 1989 y que en esta ocasión tiene como protagonista a Jake Gyllenhaal y Conor McGregor, el campeón de la UFC que debuta en el cine mientras se piensa si acepar o no el combate contra Topuria que se podría celebrar próximamente en el Santiago Bernabéu.

En esta película, que tiene a la Artes Marciales Mixtas en su modalidad de UFC como principal protagonista, Gyllenhaal da vida a Elwood Dalton, un ex luchador que acaba como portero de un bar y que tendrá que vérselas con un jefe mafioso protagonizado por la leyenda irlandesa, cuya interpretación ha despertado buenas críticas entre los más entendidos en Estados Unidos.

«Rodábamos las tomas y luego íbamos al monitor para verlas. Conor siempre se comportó genial conmigo. Me daba consejos», afirmó el actor en el programa de Jimmy Fallon antes de contar una de las grandes anécdotas del rodaje. «Eran las 3 de la mañana y me estaba hablando de cerca. Me explicó cómo hacer un gancho de izquierda y al ejecutarlo, me golpeó en la cara», afirmó

El cambio físico de Gyllenhaal para la UFC

Jake Gyllenhaal sorprendió a sus fans con un extraordinario cambio físico cuando hizo acto de presencia en el UFC 285 para rodar las últimas escenas de la película sobre el octágono. El actor estadounidense apareció ante los seguidores con varios kilos de menos y con un cuerpo altamente definido y en el peso de alrededor de 84 kilos que deben estar los que pelean en la categoría de peso medio.

Tras la puesta en escena de Gyllenhaal, algunos luchadores de la UFC han querido opinar sobre el cambio físico del actor, entre ellos Fabian Edwards. «En el vídeo se le ve musculoso, pero no demasiado, y eso es lo que corresponde a un peso medioYo peso ahora unos 85 kilos, y él tiene un aspecto parecido», afirma el luchador británico, que compite en el mismo peso, en una entrevista concedida a la revista GQ. «Gyllenhaal tiene una forma sólida y eso demuestra que ha trabajado duro», dice.

Sobre los trucos, Edwards deja claro que no hay trampa ni cartón: todo se debe a la dieta y el ejercicio. «Hay que empezar por la dieta. Tienes que encontrar una dieta que te funcione, que sea sostenible. Si haces una dieta demasiado dura, vas a sufrir un colapso y te vas a terminar dándote un atracón. Haría tres comidas al día y tomaría dos batidos diarios. Y entrenaría de dos a tres veces al día, seis días a la semana», afirma tras ser cuestionado sobre el espectacular cambio físico del actor.

El entrenamiento a lo Topuria de Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal ha tenido que seguir a lo largo de estos meses un entrenamiento propio de un luchador de UFC y siempre que suena esta disciplina en España viene a la mente el hombre del momento: Ilia Topuria. Además de por su mentalidad, el luchador español se ha caracterizado también por, de la mano del doctor Aldo, llevar a cabo una serie de entrenamientos innovadores donde se aúnan la fuerza, resistencia y elasticidad.

Una de las grandes innovaciones de Ilia Topuria en lo que respecta al entrenamiento en la UFC es el landmine, una barra de dimensiones olímpicas anclada al suelo que permite al campeón del peso pluma compaginar ejercicios de articulaciones, brazos, dorsales y pectorales entre otros músculos.

Dentro de los ejercicios de fuerza, esta máquina puede ser la más sofisticada ya que el resto prima las kettelbells, o pesas rusas, con las que suele ganar en elasticidad y las clásicas mancuernas. El hispanogeorgiano también ha confesado en alguna entrevista reciente que las pesas no suelen formar parte de su entrenamiento. En su práctica no suele faltar la cuerda deportiva que en tantas ocasiones se ve en gimnasios.

«Entrenamiento de pesas como tal, no hago, pero sí que hago mucho trabajo funcional, HIIT y demás. Diría que es hasta un 80% del éxito de un luchador», dijo tras colgarse el cinturón de peso medio en UFC.

En su práctica no suele faltar la cuerda deportiva que en tantas ocasiones se ve en gimnasios. Además, en el entrenamiento de Topuria, y que seguro que ha seguido Jake Gyllenhaal para lucir un cuerpo impoluto, tampoco faltan intervalos de 10 a 15 minutos en la cinta curva además de abdominales elevados frontales, lateral y de espalda. Todo ello aderezado de ejercicios sobre el ring tanto con la guardia alta como en suelo.