Está en Netflix y te vas a enamorar: la película romántica que arrasa con la que tu domingo será perfecto

Netflix sigue siendo una plataforma líder generando contenido para sus suscriptores, independientemente del género de su oferta. La «gran N roja» dispone en su catálogo de una gran variedad de títulos y como público podemos optar a ponernos desde una película romántica a un filme de acción, pasando por una historia de animación e incluso, incontables documentales. La empresa fundada por Reed Hastings y Marc Randolph posee como la mayoría de los servicios de streaming, una parte de su abanico de ficciones como contenido propio y otra, llena de producciones prestadas de otras major. Así, Netflix es del mismo modo, la marca del mercado con mayor cantidad de cintas a su disposición. 18.000 títulos entre los que a veces, cuesta elegir por lo inabarcable de su ecosistema ficcional. Por eso, como cada fin de semana, traemos una recomendación imperdible para los cinéfilos más sentimentales.

La mejor opción de hoy para un domingo cinematográfico perfecto es la película romántica Bajo la misma estrella. Una adaptación que en 2014, fue un éxito rotundo para la taquilla, logrando reunir 307 millones de dólares a partir de un presupuesto de 12 millones. Un fenómeno casi previsible si repasamos todos los factores y artistas implicados en la configuración de una obra extremadamente sensible.

La película romantica superventas

Se sabía de la buena acogida que iba a tener Bajo la misma estrella desde la propia decisión de filmar una versión cinematográfica. Antes de que el proyecto llegase a la cartelera, la novela en la que se basa esta película romántica ya había vendido 10 millones de copias, traduciéndose a 46 idiomas en todo el mundo y, permaneciendo 78 semanas en la lista de best-sellers del New York Times. Escrita por John Green, el autor norteamericano ya había escrito otras historias exitosas antes de que Fox 2000 Pictures se decidiese en apostar por esta historia que mezcla la enfermedad, el amor y el puro cine para adolescentes. Sin embargo, fue Bajo la misma estrella la primera que probó fortuna en la industria audiovisual, aunque después vendrían otras adaptaciones mediáticas de la talla de Ciudades de papel, la miniserie Buscando a Alaska y la reciente Mil veces hasta siempre, estrenada en HBO Max el pasado 2 de mayo.

Para traslada la trama al mundo de las imágenes se escogió al director Josh Boone, quien ya había demostrado su buen hacer dentro del género con Un invierno en la playa. No obstante, después su carrera como cineasta no ha tenido un gran recorrido más allá de esta película romántica. Boone fue cocreador de la miniserie The Stand y el director del fracaso económico y crítico de Los nuevos mutantes, la última historia sobre los X-Men que produjo la Century Fox antes de ser adquirida por Disney. Pero, regresando al filme que nos ocupa…¿de qué trata Bajo la misma estrella?

‘Bajo la misma estrella’: sinopsis

La sinopsis oficial de Bajo la misma estrella es la siguiente: «A pesar de que un milagro médico ha conseguido reducir su tumor y darle unos años más de vida, la adolescente Hazel (Shailene Woodley) siempre se ha considerado una enferma terminal. Sin embargo, cuando el joven Gus (Ansel Elgort) entra a formar parte del grupo de ayuda para enfermos de cáncer juvenil, la vida de Hazel se transforma por completo».

El éxito de esta película romántica adaptada al terreno del guion por Scott Neustadter y Michael H.Weber reside por supuesto, en su reparto de caras conocidas. Para empezar, la de sus dos máximos protagonistas. Cuando se estrenó Bajo la misma estrella, Woodley ya se había hecho un hueco en la industria gracias a Los descendientes, filme por el que llegó a obtener un Globo de Oro. También había destacado con el drama independiente Aquí y ahora. Woodley tendría una gran oportunidad en el cine más comercial con la adaptación de la saga distópica Divergente. Desafortunadamente la franquicia no obtuvo el rédito deseado, volviendo a brillar como actriz en la serie Big Little Lies, por la que también terminaría siendo nominada al Globo de Oro y al Emmy.

Ansel Egort llevaría ciertamente una carrera paralela. Bajo la misma estrella supuso su segunda cinta tras su debut en el remake de Carrie y al igual que Woodley, tendría su espacio en la propiedad intelectual nacida de la escritora Veronica Roth. En 2017 protagonizó la divertida Baby Driver y fue el nuevo Tony de la West Side Story de Steven Spielberg. El resto del elenco trae a Nat Wolff, Sam Trammell, Willem Dafoe y la ganadora del Oscar, Laura Dern. Además de Netflix, Bajo la misma estrella está disponible en Movistar +.