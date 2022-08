Edgar Wright está convencido de que Aubrey Plaza debería ser la nueva Lara Corft en ‘Tomb Raider’

Después de la adquisición de la MGM (Metro Goldwyn Mayer) por parte de Amazon, la franquicia de Tomb Raider protagonizada por Alicia Vikander pende de un hilo, pues la restructuración y seguramente, el interés de la compañía en llevar la adaptación a una serie podría quitarle la opción de volver a representar a la heroína de dos pistolas a la que interpretó en la cinta de 2018. Entre tanto y comenzándose ya los primeros rumores sobre quién podría ser la nueva Lara Croft, según el cineasta Edgar Wright lo tiene bastante claro: Aubrey Plaza.

Aparentemente, la actriz y productora de Emily the Criminal fue tan convincente en el drama de acción de Sundance que su amigo y compañero cineasta Edgar Wright pensó que ella estaba en el elenco de la película más reciente de Tom Raider. Su rostro severo y la foto de su camiseta sin mangas para la revista MovieMaker llevaron a Wright a acercarse a Plaza: “Mi amigo Edgar Wright realmente vio eso y me envió un mensaje de texto y me dijo ‘Oh, Dios mío ¿eres la nueva Lara Corft? ¿Eres la nueva Tomb Raider? Ese es el personaje de Tomb Raider’. Y yo dije ‘No, Edgar, esa es mi película, Emily The Criminal”, compartía Plaza en el show de Jimmy Fallon. Después, la actriz agregó que realmente él pensaba que había sido elegida para el papel en ese momento.

This is 100 percent true. https://t.co/vxp8zFXztf — edgarwright (@edgarwright) August 9, 2022

Con su humorística habilidad, Fallon aprovechó para indagar más en esa posibilidad, comparando a esta nueva Lara Croft con la original del cine, Angelina Jolie. Esta, protagonizó dos entregas de Tomb Raider, la primera en 2001. Apoyando y citando el tuit con el vídeo de esta historia, Wright escribió que eso era “100% real”. La MGM ha devuelto los derechos al productor original, Graham King y GK Films, después de poseer la propiedad intelectual durante nueve años. Según los informes, recientemente hubo un “frenesí de alimentación” entre los estudios y los streamers para adquirir los derechos del videojuego en el cine. El acuerdo de Amazon-MGM trajo más de 4.000 películas y 17.000 programas de televisión en Amazon Prime Video, incluidas otras licencias como James Bond, La pantera Rosa o Rocky.

“Creo que para ser honesta, está en manos de otra persona”, dijo hace poco Vikander sobre su posible continuación. ¿Vosotros veis a Aubrey Plaza como nueva Lara Croft?