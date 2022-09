‘Dumb Money’: El inusual reparto que junta a Sebastian Stan, Pete Davidson, Seth Rogen y Paul Dano

En lo que queda de este 2022 y en el próximo año, tendremos películas con grandes repartos como por ejemplo, Ámsterdam de David O. Russell o la Babylon de Damien Chazelle. Pero sin duda, la que posee el elenco más inusual y extraño es Dumb Money. La producción ha elegido a un cuarteto variopinto para la adaptación de la novela superventas de Ben Mezrich: Sebastian Stan, Pete Davidson, Seth Rogen y Paul Dano.

Parece que salga como salga, Dumb Money dará que hablar en las redes sociales. No sólo por los actores elegidos, sino porque esta es una historia de titulares, comentarios de Reddit y la eterna lucha de David contra Goliat. Una trama en el que en pocas horas se pasa de poseer una fortuna enorme a no tener nada, la revolución financiera que casi termina con Wall Street y que puso a la cadena de videojuegos GameStop en el ojo del huracán. Dumb Money estará dirigida por Craig Gillespie, el director detrás de títulos como Yo Tonya, Cruella y varios capítulos de la serie Pam & Tony. Justamente, en este último show televisivo contó con Stan y Rogen en papeles abiertamente cómicos, por mucho que el trasfondo fuese un crítico drama contra el caso sexual que vivió Pamela Anderson en los 90. Pete Davidson es con diferencia el que menos experiencia tiene de la gran pantalla de estas recientes incorporaciones. Conflictos aparte con Kanye West, Davidson es un cómico exitoso que hace poco abandonó Saturday Night Live, pero que no ha dejado escapar la oportunidad de estar en varias producciones como Meet Cute, su serie Peacock Bupkis y el divertido cameo en El escuadrón suicida de James Gunn. Por último, Paul Dano sigue recibiendo elogios por Enigma, el villano al que interpretó en The Batman y el 25 de noviembre será el padre de Steven Spielberg en The Fabelmans la cinta autobiográfica que el propio Rey Midas de Hollywood dirigirá.

Esta no es la primera vez que una novela de Mezrich se adapta al cine. The Accidental Billionaires, su material publicado en 2009, se convirtió gracias a la adaptación de Aaron Sorkin y la dirección de David Fincher en la magistral La red social. El anuncio del nuevo reparto coincide a pocos días antes del Festival de Cine de Toronto, donde la productora Black Bear intentará vender los derechos de distribución de la cinta. No parece que una historia basada en la realidad y con el tema económico de por medio vaya a tener muchos problemas en encontrar un servicio que la proyecte, aunque seguramente pueda llegarnos a través de algún servicio de streaming.