Dónde ver ‘Flow’: la película de animación letona que venció a Pixar y a DreamWorks en los Premios Oscar

La pasada edición de los premios Oscar 2025 nos dejó- aparte de todas las polémicas de Emilia Pérez- varias sorpresas en la concesión de las diferentes categorías. La gloria para Anora o la derrota de una empoderada Demi Moore fueron algunos de los principales ejemplos. Sin embargo, la gran revelación de la edición fue la victoria de Flow, un mundo que salvar. La película letona que logró arrebatarle la estatuilla dorada a la mejor película de animación a los dos estudios más gigantescos dentro de la industria animada; Pixar y DreamWorks. Ahora, varios meses después, explicamos cuándo se estrena y dónde se podrá ver Flow.

Mucho antes de que se conocieran las nominaciones de la alfombra roja, cuando salió el primer tráiler ya anticipábamos que esta, podía ser una cinta «tapada» en unas quinielas que posicionaban muy enérgicamente a Del revés 2 y a Robot salvaje. La secuela del estudio del flexo no sólo tuvo el beneplácito de la crítica especializada, sino que fue con una amplia diferencia, el largometraje más taquillero del año (1.700 millones de dólares en todo el mundo). Por su parte, Robot salvaje se presentaba como la principal alternativa del sello de Universal Pictures, bajo una animación preciosista y un claro mensaje de protección y de amor por la naturaleza. No obstante, la fábula dirigida por Gints Zilbalodis terminó consagrándose en la meca del celuloide y dentro de poco, será uno de los grandes estrenos de este mes de mayo en el mercado de vídeo bajo demanda. Pero, ¿cuándo y dónde podremos ver Flow desde casa?

Dónde ver ‘Flow’

Con un presupuesto de 3,6 millones de dólares y una recaudación de 30 millones, el próximo 16 de mayo llegará al mercado del vídeo bajo demanda. ¿Dónde podremos ver Flow? Pues por el momento, y de forma exclusiva, la épica aventura de este gato y sus compañeros sólo estará disponible en la plataforma de Filmin. El servicio de streaming español la estrenará en su catálogo este viernes. Con una duración inferior a la hora y media, Flow es una opción perfecta para un fin de semana de cine en familia.

Cabe señalar que su victoria en el territorio norteamericano podría haber sido todavía mayor. Pues dada su procedencia extranjera, pudo competir también en la sección de mejor película internacional. Un apartado donde acabaría brillando la brasileña Aún estoy aquí. Previamente, el sorpaso de este relato de supervivencia animal podía intuirse gracias a su victoria en los Globos de Oro y en la colección de elogios y honores recibidos en festivales especializados en dicho formato, como los cuatro premios que recibió en el Festival de Annecy (Premio especial del jurado, del público, musica original y la consideración de la Fundación Gan a la distribución.

¿De qué trata su historia?

La sinopsis oficial de Flow es la siguiente: «Un gato se despierta en un mundo cubierto de agua, donde la raza humana parece haber desaparecido. Busca refugio en un barco un un grupo de otros animales. Pero llevarse bien con ellos resulta ser un reto aún mayor que superar su miedo al agua. Todos tendrán que aprender a superar sus diferencias y adaptarse a este nuevo mundo en el que se encuentran».

La victoria de un cineasta autodidacta

Nacido en 1994, Zilbalodis no asistió nunca a ninguna academia ni escuela de cine, ni tampoco se formó en el campo de la animación. Desarrollando su talento de forma completamente autodidacta y a través de tutoriales de Youtube, este Letón natural de Riga comenzó a experimentar en el campo de la animación desde bien joven, aplicando sus conocimientos y siendo él mismo una especie de hombre orquesta en sus proyectos. De hecho, en Flow se ha encargado de parte del guion, la fotografía y la música. Aparte de por supuesto, el apartado técnico de la animación. No obstante y a pesar de su autosuficiencia total en Away (2019), su anterior película, Zilbalodis confió en toda una serie de técnicos y de animadores para que le ayudasen con Flow. «No soy un gran animador ni un experto en sonido, así que me alegra contar con personas más inteligentes que yo en estas áreas», explicaba en una entrevista a principios de año.

Su impronta como cineasta ha servido para despertar el interés audiovisual de una industria incipiente en un país tan pequeño como el suyo. Seguramente, el Oscar y la bella factura de su trabajo le lleven a tener grandes ofertas en el futuro de varios estudios norteamericanos. ¿Podría trabajar en el futuro para Pixar o DreamWorks?