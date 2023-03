Después de una larga espera, aquí estamos: ha llegado por fin la noche de los Oscar 2023 . Entre alfombras rojas (aunque este año será de color beige) y actuaciones musicales, entre gags y quién sabe si momentos no programados, hay una gran curiosidad por asistir a la entrega de premios de la 95ª edición de los Premios de la Academia. ¿Habrá un nuevo «bofetón» como el de Will Smith a Chris Rock el año pasado ? ¿Habrá alguna metedura de pata? ¿Quiénes serán los galardonados? Las respuestas las conoceremos en breve una vez acabe la ceremonia que suele tener una duración bastante larga pero ¿de cuánto?.

¿Cuánto dura la gala de los Premios Oscar 2023?

La duración de los Oscar has sido siempre bastante larga. Sin embargo, en la última década se ha intentado reducir bastante el tiempo y de hecho es ya conocido, que los ganadores tienen apenas un minuto para dar las gracias por su premio, antes de que comience a sonar la música de la orquesta.

Desde la Academia americana de las Ciencias y las Artes Cinematográficas piensan que durante los últimos años, ha habido una perdida de audiencia constante relacionada con lo larga y pesada que era la ceremonia que se ofrece desde el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Por ello se han introducido varios cambios en los últimos años. El primero ya lo hemos dicho, recortar el tiempo para agradecer por los premios. El segundo, la emisión de un vídeo resumen previo a la gala con los discursos de la estatuillas que no se otorgan en directo (Mejor Edición, Cortometraje, maquillaje, banda sonora, diseño de producción, cortometraje de animación, cortometraje documental y Mejor Sonido).

De este modo se cumple el deseo de la Academia que es conseguir que la gala dure «sólo» tres horas. De este modo arranca a las 17:00 horas (hora de Los Ángeles) y acaba a las 20:00 horas. En España, la ceremonia comienza de madrugada a las 02:00 horas y acaba entonces a las 05:00 horas.

Como todos los años, la ceremonia se retransmite en Estados Unidos en la cadena ABC, desde 1976. No obstante, los contratos y derechos de emisión han variado a lo largo de la vida de estos premios, turnándose este canal con la NBC. En España, los Premios Oscar 2023 se podrán ver a través de Movistar Estrenos y Movistar + a partir de las 00:30 horas (ya que antes se emite la alfombra roja).

Las películas con más nominaciones en los Oscar 2023

En cuanto a los premios, la película con más nominaciones en los Oscar 2023 es «Everything Everywhere All at Once» de Daniel Kwan y Daniel Scheinert con 11 nominaciones. Inmediatamente después, con 9 nominaciones, «All Quiet on the Western Front» de Edward Berger y «Island Spirits» de Martin McDonagh.

Quién conduce la gala de los Oscar 2023

La ceremonia de los Oscar 2023 será conducida por Jimmy Kimmel , quien presentará el evento por tercera vez después de las ediciones de 2017 y 2018.