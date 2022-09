El documental de Netflix basado en un best seller que no podrás dejar de ver

Aparte de grandes series y películas, el mundo del streaming indaga en formatos y géneros que aunque puedan parecer de nicho, obtienen unos grandes resultados a nivel de reproducciones. Es el caso del documental de Netflix Tell Me I Who Am.

Estrenado en octubre del año pasado, este terrible documental sobre una historia real está producida por los mismos que nos trajeron Searching for a sugar man, pieza que se llevó el Oscar en su categoría en 2012. Basado en la novela homónima publicada por The Sun, Tell Me Who I Am cuenta la historia de Alex Lewis, quien confía en su hermano gemelo Marcus para que le haga recordar quién es, tras perder la memoria a los 18 años. Pero el encuentro irá mucho más allá, reaprendiendo cosas de la vida y dándose cuenta que la idílica infancia de ambos, esconde un secreto familiar traumático que deberán enfrentar juntos.

El documental de Netflix está dirigido por Ed Perkins, quien antes que esta historia, había rodado otras piezas de la misma índole como Garnet’s Gold y Black Sheep. Después de Tell Me Who I Am, Perkins dirigió La princesa, el último documental sobre la historia de la princesa Diana y su impacto en la actitud pública hacia la monarquía. Actualmente los dos jóvenes protagonistas de este caso ahora son padres y dueños de un hotel.

A través de recortes y fotos, la memoria de Alex se comienza a reconstruir gracias a su hermano Marcus. Sin embargo, para protegerlo, decidió ocultar los secretos más atroces de la familia. El tratamiento de la fotografía varía hacia un suave blanco y negro que intenta contrastar con la crudeza del contenido. “Le daba una foto y su imaginación hacia el resto. Intente no inventar nada. Solo no decía algunas cosas. Lo hice hasta que cumplió 32 años”, contó, relata Marcus.

Es ya cuestión del espectador juzgar si Marcus actúo bien no ofreciendo la información necesaria a su hermano para protegerlo o si esa mentira contribuyó a su mal estar 15 años después. En 2019, Tell Me Who I Am fue nominado a mejor documental por el British Independent Film Awards (BIFA). La crítica habló maravillas de esta película sin ficción por ningún lado, destacando que es apasionante y emotiva “a pesar de tener algunos giros complicados”. Sin duda, esta historia queda en toda mente del que la ve.