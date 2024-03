El director original de ‘El cuervo’ dice que la cinta debería ser «el legado» de Brandon Lee

Pocas películas hay en la historia del cine existen con la mística de El cuervo. El film de culto ha tenido esa atmósfera de historia maldita sobre su producción, desde que su protagonista Brandon Lee, muriese en pleno rodaje debido a un disparo accidental por arma de fuego. La franquicia intentó sin éxito, realizar varias secuelas, pero ninguna de ellas alcanzó ni el nivel, ni la popularidad del largometraje de 1994. Su herencia y popularidad, no han sido ajenas a un Hollywood apasionado en volver a contar los mismos relatos y por tanto, desde hace años se ha intentado realizar una nueva película por la que han pasado varias figuras icónicas. Incluso Jason Momoa llegó a comenzar un rodaje que terminó en nada a poco de comenzar. El remake protagonizado por Bill Skarsgård se estrenará este 2024, con la polémica comparativa entre la caracterización de sus protagonistas. Ahora, ha sido el director original Alex Proyas, el que se ha pronunciado sobre la adaptación, asegurando que ante todo debería ser “un legado” para la figura de Lee.

El cuervo está basado en el cómic homónimo de James O’Barr y fue el salto a la fama y al reconocimiento en la industria para el director australiano. 30 años más tarde, ha sido el británico Rupert Sanders (Ghost in the Shell: El alma de la máquina) el encargado de revisitar el gótico relato, el cual ya ha recibido varias críticas tanto en el aspecto del protagonista, como en el planteamiento estético general que respira esta nueva versión. Proyas recurrió a su perfil de Facebook para compartir su reacción al primer tráiler de la producción:

“Realmente no me alegra ver la negatividad sobre el trabajo de otros cineastas. Y estoy seguro de que el elenco y el equipo realmente tenían buenas intenciones, como todos tenemos en cualquier película. Así que me duele decir algo más sobre este tema, pero creo que la respuesta de los fans lo dice todo”. El realizador comentaba así, la viralidad en esa ola negativa de fanáticos que habían compartido su total desacuerdo con el recién estrenado material promocional.

‘El cuervo’ debería proteger el legado de Brandon Lee

Proyas continuaba apuntando a que la historia que filmó en los 90 no era simplemente un proyecto más, sino la herencia de una tragedia y de una pérdida del que para muchos, iba a ser una de las grandes estrellas cinematográficas de su generación. “El cuervo no es sólo una película. Brandon Lee murió haciéndolo, y se terminó como testimonio de su brillantez perdida y su trágica pérdida. Es su legado. Así debe seguir siendo”.

No es la primera ocasión en la que el responsable de Yo, robot o Dark City rechaza la idea de confeccionar un reinicio sobre El cuervo, pues ya en 2017, Proyas escribía en la red social de Mark Zuckerberg que cualquier idea de remake le parecía “incorrecta”, después de que Lee diese vida al personaje de Eric Draven.

Post Malone y Lil Peep: Principales influencias estéticas

Siempre se dice que las comparaciones son odiosas y justamente, ese ha sido una de las principales quejas del público sobre el proyecto. El acabado estático no ha convencido a nadie, ni en cuanto a la iluminación y fotografía que respira el filme, ni sobre todo en la caracterización del protagonista. De hecho, muchos compararon la transformación de Skarsgård con el criticado Joker de Jared Leto. Por su parte y hablando con Vanity Fair, Sanders explicó que las elecciones estéticas para su versión, estaban al servicio de una apariencia británica de los 90, que bebía además de figuras actuales como Post Malone y Lil Peep. “Espero que la gente que hoy tiene 19 años y lo mire diga ‘ese tipo somos nosotros’”, le confesaba el director al medio.

Por otra parte, el responsable de remake aseguró que no iba a ser una película que descartase completamente la herencia de Lee y el trabajo del equipo de Proyas: “Su alma está muy viva en esta película. Hay una verdadera fragilidad y belleza en su versión del Cuervo y creo que Bill (Skarsgård) se siente como un sucesor de eso”.

¿Quién más aparece en el nuevo remake?

Además de la presencia de Bill Skarsgård, El cuervo contará con la cantante FKA Twigs como amada del protagonista. Danny Huston, Isabella Wei, David Bowles, Paul A. Maynard y Laura Birn completan el elenco principal. Recordemos que la historia se centra en Eric Draven, un hombre asesinado junto a su pareja por un grupo mafioso que vuelve a la vida gracias al poder de un cuervo místico que lo convierte en un ser inmortal. Draven perseguirá a sus enemigos sin descanso hasta terminar con la vida de todos aquellos que le arrebataron el futuro junto a su amante.

El cuervo llegará a las salas españolas en el mes de junio de este 2024.