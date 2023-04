El director Baz Luhrmann se plantea una posible incursión en el género de la ciencia ficción

Baz Luhrmann no se caracteriza precisamente como un director polivalente en lo que al género de sus trabajos se refiere. El cineasta australiano es conocido, sobre todo, por representar recargados dramas románticos en la gran pantalla como Moulin Rogue, Romeo y Julieta o El gran Gatsby. Pero a pesar de esa marcada tendencia en su filmografía, en una reciente entrevista con la revista People se ha sincerado hasta el punto de señalar que estaría dispuesto a entrar en el terreno de la ciencia ficción, a pesar de que no sea una de sus tipologías favoritas del séptimo arte.

“No es que no me guste la fantasía, es sólo que otras personas ya lo han hecho y lo han hecho muy bien. Tienen su propio idioma. Me he encontrado en el mundo del melodrama musical y posmoderno y en una historia vacilante en particular. Habiendo dicho eso, a medida que envejezco, estoy pensando ‘Qué haría yo con la ciencia ficción’ Así que no lo descartaría”, le contaba el realizador al medio. Después, reflexionó sobre que el trabajo con los mismos actores es algo que agradece siendo clave para su visión como narrador: “Si miras a actores de carácter como Richard Roxburgh o David Wenham, con quienes trabajé tantas veces, siempre están en mis películas. Así que me encanta eso”.

Luhrmann le aseguró previamente a Indiewire que haría una reunión de directores de las imágenes de su concierto de cuatro horas que grabó para su última película, Elvis. “He dejado constancia de que no hoy, no mañana, pero en algún momento lo haría porque Austin hizo sus conciertos al máximo. Hizo todos los números. Austin simplemente lo hizo y fue una experiencia extrasensorial verlo hacer esas actuaciones en directo, así que algún día los grabaré juntos” aseguró. El biopic sobre el Rey del rock estuvo protagonizado por Austin Butler y para muchos es la película más redonda de toda la carrera del director. Recaudó 288 millones de dólares en todo el mundo y consiguió hasta 8 nominaciones a los Oscar de 2022. En el futuro más inmediato, el director estrenará la miniserie Farraway Downs, con Nicole Kidman y Hugh Jackman como protagonistas. Dos actores a los que ya dirigió en Australia.

Y vosotros ¿Creéis que Luhrmann tendría futuro dirigiendo una ópera espacial? ¿Encaja su particular estilo en un género tan específico?