Dicen que es la mejor película de la década y no es en la que estás pensando

Aprovechando que hace escasas horas hemos recibido las nominaciones de los Oscar 2025 y en un momento para la industria donde cada vez parece más complicado conseguir éxitos que combinen el triunfo comercial con la aprobación de la crítica, esta es la ocasión perfecta para reivindicar un título que para muchos es, la mejor película de la década. No, no hablamos ni de Oppenheimer, ni de Todo a la vez en todas partes ni de la dilogía de Dune. Nos referimos al ejemplo perfecto de cómo el cine de superhéroes puede seguir siendo una tipología valida y original, sin caer en la saturación correspondiente de tener que ver una decena de historias y series para comprender de dónde viene cada uno de los personajes y no entrar, en un constante juego mental al más puro estilo del ‘Quién es quién’. Sí, hablamos de la célebre propuesta de animación Spider-Man: Cruzando el multiverso.

Vale, puede que para ver esta cinta, antes debamos Spider-Man: Un nuevo universo. Pero a diferencia del UCM (Universo cinematográfico de Marvel), esto es una nimiedad si lo comparamos al tiempo que necesitaríamos para ponernos al día de los más de 10 años de trabajo del equipo creativo de Kevin Feige. Estrenada en 2023, la secuela de Sony Pictures perdió en su categoría de los Oscar contra la imbatible El chico y la garza del alabado Studio Ghibli. No obstante, esta continuación dirigida por el trío de directores Joaquim Dos Santos, Kemp Powers y Justin K. Thompson entró en todas las listas de lo más célebre de su año y para una amplia mayoría, dentro de su género es la mejor película de la década. Incluso, teniendo en cuenta que hubo un cambio de realizadores desde la primera entrega, el seguimiento de las aventuras de Miles Morales sigue siendo tremendamente fresco a la par que un nuevo hito artístico para el formato. Condición nada sencilla, teniendo en cuenta la ausencia del factor sorpresa había desaparecido un lustro antes, con el estreno del largometraje original.

Al igual que con su predecesora, la historia siguió expandiendo el legado de los multiversos (como bien reza el propio título). Para los no iniciados, esto no es otra cosa que la conectividad entre portales a diferentes versiones del hombre araña. Un conjunto de realidades y personajes variadas que ofrecen una oportunidad increíble para la creatividad de sus autores. Aunque paralelamente, esto puede suponer un arma de doble filo, pervirtiendo el sentido dramático y la singularidad de sus roles principales. Aun con todo, el planteamiento de la historia vuelve a ser una aventura donde el despliegue técnico es tan prodigioso y apabullante como la destreza de los animadores que han logrado en cierta medida, cambiar la tendencia de la industria de la animación. Porque si nos paramos a analizar este campo antes de las dos aventuras fílmicas de Miles Morales, tanto Pixar como Dreamworks avanzaban hacia el hiperrealismo de las animaciones, dotando de un extremo tanto a los protagonistas como a los caracteres secundarios. Así, después de este fenómeno superheroico, los principales estudios han comenzado a intentar imitar ese efecto artesanal en los trazos, llevando el diseño a un terreno mucho más artístico y por tanto, humano. Encontramos ejemplos claros en la ejecución técnica de otras cintas de la talla de El gato con botas: El último deseo o en la recientes Robot salvaje y Flow, un mundo que salvar.

¿De qué trata ‘Cruzando el multiverso’?

Lo ideal antes de afrontar el visionado de Cruzando el Multiverso sería el haber visto Spider-Man: Un nuevo universo. No obstante, la propia secuela nos pone en contexto, resumiendo de alguna manera lo acontecido anteriormente en la vida del todavía un tanto inexperto héroe. Esta es la sinopsis oficial de la segunda parte:

«Tras reencontrarse con Gwen Stacy, Miles Morales es catapultado a través del Multiverso, donde se encuentra con todo un equipo de Spidermans encargados de proteger su propia existencia. Sin embargo, cuando el grupo de variados héroes se enfrenta a la problemática de combatir una nueva amenaza, el protagonista se verá enfrentado a las demás versiones del icónico hombre araña, intentando redefinir lo que significa ser un héroe para poder salvar a la gente que más quiere». Tanto la primera como la segunda parte están disponibles en el catálogo de Netflix.

La mejor película de la década no podía por tanto, no tener un reparto de voces a la altura de su consigna. De este modo, en su versión original, Spider-Man: Cruzando el Multiverso cuenta con un casting de doblaje que reúne a Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Brian Tyree Henry, Lauren Vélez, Jake Johnson, Oscar Isaac, Jason Schwartzman, Issa Rae, Karan Soni, Greta Lee, Shea Whingham y Daniel Kaluuya.

La mejor película de la década

Con un presupuesto de 100 millones de dólares, Spider-Man: Cruzando el multiverso fue un éxito en la cartelera mundial, logrando recaudar hasta 708 millones de dólares para el box office. Por supuesto, la prensa especializada fue tan unánime como con el anterior título, manteniendo un 95% de críticas positivas en la web de Rotten Tomatoes, un 7,7/10 en Filmaffinity y un 8,5/10 en IMDb.