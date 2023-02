Al detalle la gala de los Goya 2023: nominados, presentadores y las actuaciones

Este sábado, 11 de febrero, el palacio Fibes de Sevilla se viste de gala para recibir a lo mejor de la cosecha cinematográfica del año en España. Los Goya 2023 regresan a Sevilla, después de que el pasado 2022 se celebrase en Valencia, con motivo del aniversario del cineasta Luís García Berlanga. La gala se retransmitirá como siempre por Televisión española y las diversas plataformas de RTVE, así como a través de OKDIARIO, a partir de las 20:30 horas. Estos son los principales detalles que conocemos:

El cine: El gran protagonista

Las películas siempre son las grandes protagonistas en estas citas, pero esta edición más que nunca, el nivel autoral de los Goyas 2023 supera con creces cualquier estimación que podríamos haber hecho a mediados del pasado año. Tanto es así que cualquiera de las cinco nominadas podría cualquier año ser la gran favorita. Alcarràs, As bestas, Cinco lobitos, La maternal y Modelo 77 han dejado un gran sabor de boca al público y a la crítica no sólo española, sino internacional. Alcarràs ganó la Berlinale, con una Carla Simón recibiendo el galardón de M. Night Shyamalan y As bestas triunfó en el Festival de cine de Tokio, llevándose las consideraciones de mejor película y mejor director para Rodrigo Sorogoyen.

En la lista completa de nominaciones, As bestas comanda con 17 categorías, seguida de cerca de Modelo 77, que cuenta con 16. Después, Alcarràs y Cinco Lobitos optan a 11 candidaturas. A la cola, La maternal tiene 3 nominaciones.

Presentada por actores

Después de que durante años la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas optase por cómicos como Dani Rovira, Andreu Buenafuente, Manel Fuentes o Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla, este año serán dos actores muy queridos los que se encargarán de conducir la gala: Antonio de la Torre y Clara Lago.

El malagueño cuenta con 11 nominaciones a los Goya y “dos cabezones” en su haber. Lago ha sido siempre un imán para la taquilla y el éxito de la ficción televisiva. Ocho apellidos vascos y Ocho apellidos catalanes, las cuales coprotagoniza junto a Rovira, son dos de los filmes patrios más taquilleros de la historia.

Música variada para la fiesta del cine español

Como viene siendo habitual, la 37ª edición de los Goya contará con actuaciones en directo. En esta ocasión serán Pablo López, el cantaor de flamenco Israel Fernández y la cantante mexicana Natalia Lafourcade.

A diferencia de otros años, ninguno defiende candidatura en la categoría de mejor canción, al que optan Rozalén y Eduardo Cruz (En los márgenes), Aránzazu Calleja, Maite Arroitajauregi y Paul Urkijo Alijo (Irati), Joaquín Sabina y Leiva (Sintiéndolo mucho), Paloma Peñarrubia, Vanesa Benítez (La vida de Chipen) y Joseba Beristain (Unicorn wars).