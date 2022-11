La defensa del director Asghar Farhadi responde a las nuevas acusaciones de plagio

El director de cine nominado al Oscar Asghar Farhadi está esperando la decisión final, en la demanda de plagio presentada por su exalumna Azadeh Masihzadeh. Esta aseguró que A Hero se basó en el documental que ella hizo para su clase, en el que jamás se le dio el crédito para utilizar su trabajo en la historia de ficción con la que el cineasta iraní obtuvo una nominación al Oscar a Mejor Película Internacional. A nivel legislativo en ese país, ambos podrían enfrentarse a la cárcel, incluso la demandante, ya que si Farhardi no es procesado y los tribunales falla, a su favor, Masihzadeh podría ser procesada por difamación. A pesar de que se podría interpretar como un simple malentendido, ahora la sombra de la duda vuelve a cernirse sobre el director, ya que varios antiguos alumnos y colaboradores han presentado acusaciones similares.

La fuente parte de The New Yorker, en la que varios testimonios aluden que después de colaborar con Farhadi, este utilizó varias de esas ideas en sus propias películas sin admitirlo, ni otorgar el redito merecido a sus creadores. Un problema que se ha hecho grande por la propia equidistancia del director, ya que muchos de estos compañeros de profesión y colaboradores sienten veneración por el impacto del realizador en el país, sintiendo simplemente satisfechos con que se les hubiera agradecido su aportación. Uno de estos es Mostafa Pourmohammadi, quien piensa que la cinta A Separation se inspira parcialmente en un cortometraje impartido por el director en 2009: “Tenía alguna expectativa de que un profesor, si tiene una buena idea de un estudiante, también apoyará a ese estudiante y tratará de ayudarlo a encontrar su camino en el campo. Fue tanto un honor como una traición”, aseguro Pourhammadi.

A esta acusación se suman otras que no hacen más que agigantar una bola de nieve que salpica a la cultura cinematográfica del país. La respuesta del equipo legal del director de A Hero argumenta precisamente que fue el director quien les presentó a los alumnos los hechos acontecidos en los que luego se basó la película. Además, lamenta que un diario tan prestigioso como The New Yorker deje un espacio tan grande a uno hechos que se dan en la rutina de trabajo de Hollywood todos los días, cediendo de esta forma al sensacionalismo.

Masihzadeh quiere una retribución de todas las ganancias y de los premios de la película, al igual que un cambio de título que atribuya el relato a su documental.