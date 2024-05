David Lynch pone fecha al anuncio de un misterioso proyecto: ¿Una nueva película a la vista?

El cine de David Lynch es tan especial como la personalidad genuina del propio director. Con una obra polifacética en la que abunda lo onírico y en cierto sentido el surrealismo heredado de algunos referentes como Luis Buñuel, el séptimo arte lleva casi dos décadas huérfano de su talento en el terreno del largometraje, con eso sí algunas acometidas sorprendentes e ilusionantes que quedaron en nada. Por el camino, decenas de cortos y piezas experimentales y el regreso a Twin Peaks, además de una película cancelada para Netflix. Una suma de circunstancias bajo un panorama en el que cada vez más la figura del autor se encuentra denostada y aislada dentro de la industria, motivando la idea de que jamás íbamos a poder ver un nuevo trabajo del ganador del Oscar honorífico. Sin embargo, un nuevo vídeo publicado en su cuenta de X ha saltado las alarmas de la cinefilia, con el propio Lynch avisándonos de que el próximo 5 de junio hará el anuncio de un misterioso proyecto.

No sabemos muy bien en realidad por qué esto resulta en realidad una sorpresa, pues sólo David Lynch podría hacer un anuncio de tal calado. Recordemos que el polifacético cineasta lanza mensajes habituales en la cuenta oficial de su red social de cabecera, donde señala por ejemplo el tiempo que hace en su zona. Lo cierto es que desde que su último proyecto, Twin Peaks: The Return, concluyese en Showtime en 2017, nunca han faltado los rumores sobre cuál sería la siguiente historia nacida de la que suizas sea seguramente, una de las mentes creativas más estimulantes de su tiempo. No obstante, la falta de información ha propiciado que todo esto sea un terreno de pura especulación hasta ahora, cuando Lynch nos ha puesto con los dientes largos aunque eso si, con la preocupación de que todo esto no desemboque en una futura película o serie original.

David Lynch: objetivo 5 de junio

El mensaje, publicado sencillamente con un primer plano del director en un video, apunta a nueva historia audiovisual del narrador. Sin ningún texto en el post, David Lynch dijo lo siguiente: «Damas y caballeros, algo está por llegar…para que lo veas y lo escuches. Y llegará el 5 de junio».

Por supuesto la rumorología no se ha hecho esperar y hay quien apunta a que se tratará de una película o serie, mientras que otros escépticos señalan que en realidad el director de Terciopelo azul está anunciando que volverá a ofrecer sus informes diarios de meteorología. Parece un poco burdo pensar esto último cuando Lynch hace hincapié en el sonido y las imágenes, dos elementos pilares del celuloide. Por otra parte, también podría tener que ver con con la Fundación David Lynch y la meditación trascendental. Sea como fuere, el viernes de la próxima semana podremos salir de dudas.

La propuesta rechazada por Netflix

Recientemente supimos que el servicio de streaming había cancelado Snootworld, una historia de animación que iba a ser un largometraje coescrito con la guionista de Pesadilla antes de Navidad, Caroline Thompson. Al mismo tiempo, había creado una serie en Netflix durante la pandemia llamada Unrecorded Night. Todo ello sumado al rumor más dio que hablar en 2022, cuando se informó de que tendría entre manos una película secreta en Cannes que finalmente resultó ser un bulo.

Lo único que sabemos con certeza es que desde 2020 hasta el pasado 2022, David Lynch había estado dedicado a lanzar mensajes desde su perfil de X (red social antes llamada Twitter) para un poco de todo. Criticar a Putin y la invasión de Rusia en Ucrania, homenajear a la fallecida cantante de Twin Peaks Julee Cruise y por supuesto a dar el parte meteorológico de la zona del rancho en el que vive. Pero de la noche a la mañana, en diciembre de 2022, el director dejó de utilizar la red social hasta ahora. Ausencia con la que muchos especulan y que podría ser el resultado de haber estado todo el 2023 y parte del 2024 rodando algo en secreto.

Desde sus películas de evidentemente corte clásico como El hombre elefante o Una historia verdadera a su cine más personal, con las tremendamente psicológicas Carretera perdida, Corazón salvaje o Mulholland Drive, Lynch siempre se ha manifestado como un cineasta clave. Uno de esos pocos autores que en realidad son tan polifacéticos que han podido dedicarse del mismo modo a componer canciones que a pintar cuadros, aparte de diseñar muebles y vender su propio café por internet.

Lejos de haber podido disfrutar de alguna mirada reciente del autor como narrador, en 2022 se pudo a las órdenes de Steven Spielberg para interpretar al director John Ford en Los Fabelman.