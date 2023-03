El comunicado de Justin Roiland (‘Rick y Morty’) después de ser absuelto de sus cargos de violencia doméstica

A principios de este 2023, el guionista Justin Roiland era acusado de violencia doméstica en unos cargos que hacían referencias a un suceso ocurrido en 2020. El cocreador de la exitosa Rick y Morty era entonces señalado por parte de la industria en lo que se describía como “un delito grave con lesiones corporales y otro por amenaza, violencia, fraude o engaño”. Rápidamente Adult Swim, la productora responsable de la serie protagonizada por Rick Sánchez y Morty Smith apartó a Roiland, condenándole al ostracismo por el simple hecho de la duda. Sin embargo, hace algunas horas este ha sido absuelto por el tribunal de Orange y con un comunicado, ha querido expresar su alegría y pesar por lo que siempre ha manifestado como una vil mentira:

“Siempre he sabido que estas afirmaciones eran falsas y nunca tuve ninguna duda de que este día llegaría. Estoy agradecido de que este caso haya sido desestimado pero, al mismo tiempo, todavía estoy profundamente conmocionado por las mentiras horribles que se dijeron sobre mí durante el proceso”, reflejaba Justin Roiland en su cuenta oficial de Twitter. A pesar de haber sido absuelto por falta de pruebas, no deja de ser una figura polémica en la que algunos compañeros de trabajo también lo han acusado de tener actitudes complicadas en el entorno laboral. De esta forma, medios como THR realizaban ciertas investigaciones sobre casos tanto de acoso sexual como de comportamientos inapropiados para la conducta laboral.

Aparte de reflejar en sus palabras el alivio sobre el conocimiento de causa de la falsedad de las acusaciones, Roiland también se guardó un duro dardo hacia su excompañeros de profesión y a todos aquellos que le señalaron antes de que existiese una sentencia firme contra él: “Estoy decepcionado de que tantas personas me juzgaran tan rápido sin conocer los hechos, basados únicamente en la palabra de una ex amargada que intentaba eludir el proceso y hacer que me cancelaran. Que haya tenido éxito, aunque sea parcialmente es vergonzoso”. Según escribe él mismo, ahora el creador tiene pensado concentrarse en sus nuevos proyectos creativos y en “restaurar su nombre”.

Además de ser una figura indispensable en el desarrollo de Rick y Morty, Justin Roiland es también responsable de otras ficciones como Solar Opposites, incluso ha participado en equipos de creación dentro de Los Simpson, Gravity Falls o Community.