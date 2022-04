Como cada año, la Fiesta del Cine se abre camino para volver a atraer al público a las salas. Un evento en el que por tiempo limitado, las entradas a las salas para ver todo tipo de películas tendrán un precio reducido, por debajo incluso del día del espectador. Esta conmemoración no podría llegar en un momento más apropiado. La pandemia del coronavirus del 2020 ha acelerado lo que durante años era algo que se venía comentando: un cambio de paradigma en el consumo del entretenimiento audiovisual. Por más que Spider-Man: No way home o The Batman hayan roto la taquilla, lo cierto es que el grueso del público ya no acude a los cines, a no ser que se trate de un evento superheroico o un acontecimiento fan. Un suceso que ha llegado hasta la ceremonia de los Oscar, en el que CODA, la ganadora de este año ha sido la primera película que gana la estatuilla estrenándose de forma simultánea en cines y streaming.

Pero ¿qué es lo que necesitamos para acceder al precio reducido de la fiesta del cine? Desde hoy mismo se pueden acceder a las acreditaciones desde la web www.fiestadelcine.com, aunque los mayores de 60 años y menores de 14 no necesitan acreditarse para participar. Esta venta anticipada comenzó realmente el pasado lunes de forma exclusiva vía internet, pero el primer día de la festividad cinéfila, también estarán disponibles en las taquillas de los propios cines.

Los tres días de la Fiesta del Cine serán el martes 3, el miércoles 4 y el jueves 5 de mayo. Por más que nos siga pareciendo algo reciente y novedoso, esta es la edición número 18 del evento que este año, tendrá un precio de 3,50€ por entrada. La promoción está organizada como siempre por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEECINE), el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) y por la Federación de Cines de España (FECE).

Desgraciadamente los fans de Marvel no se podrán aprovechar de la ocasión, ya que Doctor Strange en el multiverso de la locura se estrenará el viernes 6 de mayo. Sin embargo habrá otros largometrajes igualmente apetecibles como el cine patrio de Veneciafrenia de Alex de la Iglesia y Alcarrás de Carla Simón. El gran estreno internacional que sí que acogerá la Fiesta del cine será el de El hombre del norte de Robert Eggers.