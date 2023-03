La comedia española que ya es lo más visto de Netflix: te vas a morir de la risa

La ‘gran N roja’ todavía no ha presentado los números de su primer trimestre, por lo que todavía no se sabe si las polémicas medidas que ha tomado en los últimos meses, están teniendo una buena recepción en términos empresariales o si por el contrario, ha alimentado todavía más la reticencia que los suscriptores han terminado por gestar en torno al servicio de streaming. La primera fue la de incluir publicidad en su oferta básica y la sin duda más criticada de todas, la eliminación de las multicuentas. Sin embargo, eso no impide para que la empresa fundada por Reed Hastings siga estrenando contenido tan esperado, como por ejemplo la última comedia española que ya es lo más visto de Netflix. Hablamos de Eres tú, de la cineasta Alauda Ruiz de Azúa.

La sinopsis original de Eres tú es la siguiente: “Javier (Álvaro Cervantes) tenía 16 años cuando besó por primera vez a una chica. Fue en ese momento cuando descubrió que tenía el don de la clarividencia, al menos de la clarividencia amorosa. Con tan sólo un beso, Javier es capaz de ver el futuro de esa relación antes de vivirlo, lo que le ha llevado a ser un adulto que nunca ha tenido una relación estable ni duradera, pues siempre rompe con todas esas chicas a la mínima ocasión. Todo da un vuelco cuando una noche besa de fiesta a Lucía (Silvia Alonso) y se ve felizmente casado y con hijos. El problema es que esta es la novia de su mejor amigo (Gorka Otxoa).

Además de Cervantes, Alonso y Otxoa, Eres tú cuenta entre su reparto a Pilar Castro, Susana Abaitua, Elisabeth Larena, Ninton Sánchez, Paula Muñoz y Fabia Castro, entre otros. Su originalidad, elenco y la figura de su directora han sido claves para que en estos momentos, esta comedia romántica sea de lo más visto de Netflix. Ruiz de Azua sorprendió a todos los críticos y académicos españoles cuando estrenó Cinco lobitos el pasado 2022. Totalmente contraria al género de Eres tú, su ópera prima resultó ser un drama sobre la maternidad que se llevó tres “cabezones” a casa; Mejor actriz (Laia Costa), Actriz secundaria (Susi Sánchez) y Mejor dirección novel para la propia realizadora. Un prometedor inicio de carrera en el que con tan sólo dos películas, ha demostrado saber moverse en géneros tan dispares.

Eres tú está disponible en Netflix desde el pasado 3 de marzo.