El cineasta Asghar Farhadi absuelto de los cargos de plagio por ‘Un héroe’

Un tribunal iraní ha absuelto a Asghar Farhadi. El cineasta, fue acusado por una exalumna de plagio, sobre su película del 2021, Un héroe. Un proceso judicial que llevaba ya dos años abierto buscando indicios por los que la ganadora de Cannes de su edición, perteneciese en realidad a la idea de una de sus antiguas alumnas, Azadeh Masihzadeh. Esta, asistió a uno de los talleres impartidos por Farhadi en Teherán durante el 2014, donde realizó un documental que se basaba al igual que Un héroe, en un caso real.

Los hechos que inspiraron tanto la pieza de Masihzadeh, como el filme del director, se basan en la historia de un hombre en Irán que, estando de permiso en la prisión para deudores, encontró una bolsa de monedas de oro y se las devolvió a su dueño en lugar de quedárselas para él. En el juicio en el que se le acusaba de plagio, tres profesores de la Universidad de Teherán expertos en propiedad intelectual, dieron testimonios devastadores para la acusación de la demandante, clasificando el incidente real producido en 2011, como un acontecimiento de dominio público y objeto sencillo de diversas interpretaciones. Por ello, sólo porque Masihzadeh hiciese primero su documental, el hecho de que Farhadi fuese consciente de ello, no significaba que ella tuviese un derecho exclusivo sobre el material. Para llegar a esa conclusión, el tribunal vio varias versiones del documental y docenas de horas de metraje de Farhadi dirigiendo el taller.

Un juicio complicado de seguir por occidente

El fallo a favor de Farhadi llega mientras este se encuentra trabajando en un proyecto en Los Ángeles, por lo que ni siquiera se encontraba en Irán en el momento de la sentencia. A diferencia de otros procesos judiciales, este ha sido especialmente complicado de seguir por parte de los periodistas occidentales, debido a lo particularmente único que es el sistema judicial iraní. El país es una teocracia e incluso sus tribunales, están supervisados por funcionarios religiosos. Razón por la cual, se llegó a momentos confusos, como por ejemplo el fallo inicial contra Farhadi que aseguraba que el director ya estaba recibiendo algún tipo de sentencia. Hasta se ha llegado a explicar que de ser absuelto, Masihzadeh recibiría latigazos como castigo. Esto es algo completamente falso, ya que el director de Un héroe no ha presentado una contrademanda por difamación, además de que esa multa casi siempre termina evitándose, pagando una multa.

En una declaración para IndieWire, el periodista iraní Mansour Jahani le señaló al medio que el director no la había contrademandado, asegurando que este “es un director popular en Irán”, por lo que no creía que fuese a quejarse de una “antigua alumna”. Aún con todo, los procedimientos legales podrían no terminar aquí, si Masihzadeh presenta una objeción formal al fallo del tribunal, lo que en occidente y en Estados Unidos se denomina apelación.

La conferencia de prensa de Fahardi

En mayo de 2022, cuando el cineasta iraní formaba parte del jurado del Festival de Cine de Cannes, se dio una conferencia de prensa conducida por el propio Fahardi, el cual defendió los hechos que se presentan en su película Un héroe:

“Se ha corregido la información incorrecta. Lo que hay en la película Un héroe es diferente. Hay que ver por qué ciertos periodistas difunden información errónea. Lo que hice en Un héroe no tiene relación con ese taller; se basa en un evento actual dos años antes. Un héroe es una interpretación del evento. El documental es otro enfoque, no son para nada iguales”.

Además de mantener la unanimidad de la crítica internacional, Un héroe tuvo un recorrido increíble en el circuito de premios. Además de ganar el Gran Premio del Jurado en Cannes 2021, estuvo nominada a los Globos de Oro a Mejor película de habla no inglesa. Sorprendentemente, esto no se vio correspondido con una nominación en la categoría de Mejor película internacional de 2022, en la que la japonesa Drive my car se alzó con el galardón. Farhadi es un cineasta con una trayectoria increíble y, con dos estatuillas a la mejor película internacional. Una concedida en el 2012, por Nader y Simin, una separación y otra, por El viajante, en 2017. Su recorrido, incluso le llevó a filmar una cinta española titulada Todos lo saben en 2018. Esta contó con grandes caras conocidas como Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín, Eduard Fernández, Bárbara Lennie e Inma Cuesta, entre otros.

La cinta Un héroe, está disponible en Amazon Prime Video.