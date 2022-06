Chris Hemsworth revela el inicio del rodaje de ‘Furiosa’

Por fin llegó el momento de que la franquicia de Mad Max vuelva a salir de las sombras para comenzar a rodar por el acalorado desierto. Furiosa, el spin-off que centrará su historia en el pasado del personaje que interpretó originalmente Charlize Theron. Será el turno de que Anya Taylor-Joy asuma el rol y ver cómo la conductora más fiera se convirtió en el personaje que todos conocemos. El inicio de la filmación lo hemos sabido gracias a las redes sociales de Chris Hemsworth, quien interpreta al villano del film.

A new journey in the Mad Max saga begins #FURIOSA pic.twitter.com/nhxqRXB73z

— Chris Hemsworth (@chrishemsworth) June 1, 2022