Este año, la 94ª edición de los Oscar 2022 traerá una significativa novedad para atraer al público de las redes sociales a la visibilidad de la gala. Por primera vez, los Premios de la Academia contarán con un galardón que otorgado por los fanáticos que decidirán cuál es la cinta más aplaudida por los espectadores este año. Un voto que se realizará vía Twitter, pero que podría caer en el movimiento en pro o contra de una estrella, más allá de lo que les haya gustado la película en sí. Ese peligroso sendero es al que podría estar dirigiéndose el galardón, con el apoyo que está recibiendo la Cenicienta de Camila Cabello.

La Cenicienta producida por Amazon fue bastante polémica en su momento, debido sobre todo a la inclusión forzosa que parecía traer su casting. Mención especial a el hada madrina, interpretada por Billy Porter. El intento de actualizar la historia a los cánones y movimientos sociales de la época a través de una protagonista emprendedora y sin ningún interés en el príncipe no le sirvió de mucho y terminó llevándose, un duro rapapolvo de la crítica. Por ejemplo, su votación en la web de Filmaffinity es de 4,4 sobre 10 y en Rotten Tomatoes mantiene un 44%, suspendiendo en la media de críticas positivas. Sin embargo, la predilección del fandom que mantiene Cabello está superando en votos a la última película del hombre araña, Spider-Man: No way Home.

El voto a través de Twitter también tiene como hándicap, el hecho de que es sencillo contabilizar a través del hashtag #OscarFanFavorite el número de votos y cómo se están posicionando claramente las favoritas. Herramienta que nos lleva a que la entrega del nuevo reconocimiento dorado el próximo lunes 28 de marzo, carezca por completo de emoción. Lo mismo está sucediendo con el drama independiente Minimata, la cinta de Johnny Depp que podrá verse directamente el 24 de noviembre Movistar +, ya que apenas encontró distribución en las salas, debido a la polémica que el actor ha mantenido a lo largo de los años con su ex mujer Amber Heard.