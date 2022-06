‘Cazafantasmas: Más allá 2’ ya tiene fecha de estreno

Después de la confirmación a principios de mes que aseguraba que Cazafantasmas: Más allá tendría una secuela, ahora Sony Pictures acaba de fijar una fecha en el calendario de 2023: el 20 de diciembre.

“The last time we saw Ecto-1, it was driving back into Manhattan: the home of Ghostbusters. That’s where our story begins. The code name is FIREHOUSE.” -@JasonReitman, @GilKenan #GhostbustersDay pic.twitter.com/P3QRild2Vs

— Ghostbusters (@Ghostbusters) June 9, 2022