La secuela de ‘Cazafantasmas: Más allá’ ya tiene localización y nuevo título

Sony Pictures ha anunciado hoy la ubicación y el subtítulo oficial de la secuela de Cazafantasmas: Más allá. La secuela se confirmó oficialmente hace aproximadamente un mes y ahora, desde la cuenta oficial de la película se ha planteado tanto la localización donde se desarrollará gran parte de la trama como el nombre que recibirá la continuación de este reboot.

“We’re writing another movie. Tonight, we’re going to share the code name for the next chapter in the Spengler family story.” - @JasonReitman , @GilKenan #GhostbustersDay

“The last time we saw Ecto-1, it was driving back into Manhattan: the home of Ghostbusters. That’s where our story begins. The code name is FIREHOUSE.” -@JasonReitman, @GilKenan #GhostbustersDay pic.twitter.com/P3QRild2Vs

— Ghostbusters (@Ghostbusters) June 9, 2022