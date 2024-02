Carey Mulligan sobre los premios: los actores que dicen que no importan «mienten al 100%»

Cada vez queda menos para que el circuito de premios finalice su temporada con la próxima edición de los Oscar 2024. Aunque antes, algunos de los galardones europeos se repartirán durante este mes febrero. Los Goya, César o los BAFTA irán consolidando y dando forma a las grandes ganadoras en unas ceremonias que por otra parte, se prevé que se van a ser muy repartidas. Ante esto, los departamentos creativos y técnicos de las producciones se frotan la manos con la idea de recibir el reconocimiento profesional que puede llevarles a la gloria y que además, auguraría ciertas garantías laborales posteriores. Eso sí, cuando se les pregunta habitualmente sobre ello, no son pocos los que aseguran que los premios “no tienen tanta importancia”. Algo que la actriz Carey Mulligan ha querido desmentir en su última entrevista.

Para la británica, recibir estas consideraciones es “lo más genial”, pues es algo que te dan tus compañeros de la industria. Inmediatamente después, argumento que todos aquellos actores que afirman que no les entusiasman los premios, están “100% mintiendo”. Las palabras de Mulligan tienen todo el sentido del mundo, entendiendo el reconocimiento y el elogio como un sentimiento poderosamente placentero y humano. Pero incluso más allá de lo natural que hay tras esta aceptación, podemos encontrar ejemplos recientes que demuestran, lo relevantes que son galardones como los Oscar en el negocio del entretenimiento. Ahí están Barbie y las dos grandes ausencias en las candidaturas de este año para Margot Robbie y Greta Gerwig. Son muchas las voces que han salido a la palestra para señalar la injusticia, desde Ryan Gosling hasta Robert Downey Junior y por supuesto, Mulligan no iba a ser menos.

“Estoy destrozada por Greta (Gerwig) porque no sé qué más puedes hacer como directora para ser nominada. ¿Haces una película aclamada por la crítica que también es un éxito mundial increíble y aún así no te nominan?”, criticaba la actriz sobre la ausencia de la cineasta en la categoría a Mejor director. No obstante, a pesar de que ni Robbie ni Gewig puedan optar a las categorías de dirección e interpretación protagonista, seguirán teniendo opciones a las estatuillas. Gerwig está nominada a Mejor guion adaptado junto Noah Baumbach, mientras que Robbie podría alzarse con el Oscar a Mejor película, dado que produce el filme junto a su sello, LuckyChap Entertainment.

‘Maestro’: La película de Carey Mulligan

La actriz acaba de recibir su tercera nominación a los Oscar gracias a su papel en Maestro. Un biopic en el que interpreta a Felicia Montealegre, la mujer que acompañó al compositor Leonard Bernstein la mayor parte de su vida. Para encarnarla, Mulligan ha tenido que trabajar su acento, pues Montealegre es una actriz que nació en Costa Rica.

¿De qué trata Maestro? La sinopsis oficial es la siguiente: “Un retrato del singular carisma de Leonard Bernstein y de su pasión por la musica a medida que ascendía a la fama como el primer director de orquesta nativo de Estados Unidos de renombre mundial, todo ello tras su ambición de componer tanto obras sinfónicas como populares para Broadway”. Sin embargo, en la película que dirige Bradley Cooper la importancia de Felicia es casi la misma que la del protagonista, el relato narra la vida del músico estrictamente desde su relación, a través de los años en los que estuvo acompañado por la intérprete.

Aparte de Mulligan y Cooper como Bernstein, Maestro tiene un elenco en el que aparecen Matt Bomer, Maya Hawke, Sarah Silverman, Josh Hamilton, Gideon Glick y Sam Nivola, entre otros. Está disponible para ver en Netflix desde el pasado 20 de diciembre de 2023. Además de la nominación al Oscar para Mulligan, el biopic de “la gran N roja” tiene otras 6 consideraciones: Mejor actor principal (Bradley Cooper), Mejor guion original (Cooper y Josh Singer), Mejor fotografía (Matthew Libatique), Mejor maquillaje y peluquería (Kazuhiro Tsuji, Kay Georgiou, Lori McCoy-Bell), Mejor sonido (Steven Morrow, Richard King, Jason Ruder, Tom Ozanich y Dean A. Zupancic) y Mejor película.

Carey Mulligan: Una de las mejores actrices de su generación

A sus 38 años, Carey Mulligan se ha caracterizado por ser una actriz que siempre ha escogido muy bien los proyectos en los que participa. Comenzó su carrera en la pequeña pantalla británica, pero pronto dio el salto al largometraje con la adaptación de Orgullo y prejuicio del 2005. Después estuvo cuatro años enfocada en las series, hasta que en el 2009 estrenó Brothers, An Education y Enemigos públicos. La londinense siempre ha sabido intercalar todo tipo de géneros y perfiles, desde la ciencia ficción presente en nunca me abandones a obras tan autorales y personales como Drive o Shame.

Ha estado nominada al Oscar por An Education, Una joven prometedora y ahora, por Maestro. Mulligan lo tendrá muy difícil para llevarse el Oscar, dado que por delante tiene a dos grandes favoritas; Lily Gladstone (Los asesinos de la luna) y Emma Stone (Pobres criaturas).