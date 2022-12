¿Canta realmente Naomi Ackie en el biopic de Whitney Houston?

Uno de los problemas más grandes al que se enfrentan los biopics musicales es la representación melódica de sus protagonistas. Siendo difícil encontrar al artista idóneo que pueda representar al o la cantante en las canciones e igualmente en el resto de la historia. Por ello, a lo largo de la historia del cine, algunos musicales como West Side Story original, optaron por tener a rostros conocidos para la interpretación como Natalie Wood pero en cambio, escogieron a Marni Nixon como voz musical tras sus labios. Más reciente es el caso de Rami Malek en Bohemian Rapshody, película que utiliza la voz del cantante Marc Martel para replicar a una leyenda del tamaño de Freddie Mercury. Ahora, lo que todo el mundo se pregunta es si en Whitney Houston: I wanna dance somebdy, la actriz Naomi Ackie canta de verdad las canciones de “La Voz”, en la cinta que se estrenó el pasado 21 de diciembre en nuestros cines.

Whitney Houston: I wanna dance somebody sigue el viaje y el proceso de crecimiento de la artista, desde que fuese una niña de un coro de Nueva Jersey hasta ser una de las cantantes que más discos ha vendido en todo el mundo y ser también, premiada internacionalmente en todos los circuitos. Por ende, el largometraje recrea varias de las actuaciones más icónicas de Houston, incluida la interpretación de The Star Spangled Banner en la Super Bowl. No obstante y a pesar de su gran papel ¿cuánto hay de real en la voz cantada de Ackie? La actriz lo ha contado en una entrevista reciente.

“Puedo mantener una melodía, pero no soy cantante”, explica Ackie en las notas de producción de Sony Pictures Entertainment. La protagonista, consciente de cuál es realmente su profesión y hasta dónde puede llegar su habilidad musical: “Ser cantante requiere un cierto nivel de personalidad en tu voz, y realmente no tengo eso. Entonces, en esos momentos cuando cantaba sus canciones, le pedí a John que hubiera la música lo más fuerte que pudiera. Resonaba en las paredes y yo podía actuar. Canto en la primera canción que escuchas en la película, cuando ella es un poco más joven y necesitaba ser refinada. Sólo canto para los ritmos dramáticos, así que canto en una de las escenas de la oficina, cuando ella está eligiendo una pista. Pero no lo hago demasiado. ¡El 97,9% es de Whitney!”.