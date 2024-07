El cameo más especial que tendrá la nueva película de Superman es un homenaje al cine de superhéroes

El 2025 va a ser un año muy especial para el cine de superhéroes. A pesar de la saturación del género, en parte demostrada por películas como The Marvels o Madame Web, en la próxima temporada cinéfila coincidirán dos de las propiedades intelectuales más importantes de la historia del cómic. Por un lado, el reboot de Los Cuatro Fantásticos con un casting alucinante que incluye a Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bacharach. Por otro, supondrá el regreso a la gran pantalla del superhéroe más icónico dude la cultura pop: Superman. Para mayor competencia, ambas se estrenarán en julio de 2025. Pero una de ellas ya le ha ganado a otra en el factor nostalgia gracias a un cameo muy especial para los fans del celuloide. El huérfano de Kripton no estará solo en su nuevo viaje, pues contará con la aparición momentánea del heredero de una figura clave en la década de los 70 y los 80.

La producción se está desarrollando actualmente en Ohio, donde cada semana se filtran nuevas imágenes de todo el elenco de personajes que acompañarán a Clark Kent en esta producción. Desde el nuevo y polémico traje que llevará el nuevo protagonista David Corenswet a la aparición del justiciero Michael Holt, alias Mr. Terrific (Edi Gathegi), la producción en exteriores mayormente reales está consiguiendo que los fotógrafos puedan ir mostrando algunas imágenes de cómo se están desarrollando las grabaciones en el set. Si a esto le sumamos lo abierto que suele ser el director James Gunn con su película y con los rumores en torno al universo que está creando junto a Peter Safran, se da un filme atípicamente transparente para el secretismo que suelen llevar consigo estas superproducciones. Precisamente debido a estas instantáneas, se ha extendido como la pólvora la aparición que tendrá en la cinta Will Reeve, el hijo de Christopher Reeve, el que fue el primer Superman del séptimo arte.

Will Reeve tendrá un papel en la película

Todavía desconocemos qué cameo desempeñará Will Reeve en la película, pero conociendo a Gunn seguramente su breve aparición será un sincero homenaje al su ya fallecido padre. Will y sus hermanos mayores Matthew y Alexandra aparecieron recientemente en el documental Super/Man: The Christopher Reeve Story. La pieza dirigida por Ian Bonhote y Peter Ettedgui narraba la vida del actor, mientras los hijos aparecen hablando y reflexionando sobre el ascenso al estatus de icono de Hollywood. El documental además explora el accidente casi mortal sufrido por el intérprete a lomos de un caballo que le terminó dejando parapléjico. Al estreno de su documental en el Festival de Cine de Sundance, Will contaba emocionado cómo al ver el trabajo de Bonhote y Ettedgui de alguna forma, podía haber conocido mejor al que fue su padre antes del accidente:

«La mayoría de mis recuerdos de mi padre tienen que ser con él después del accidente porque yo no tenía ni tres años cuando él se lesionó. Por eso, ver toda su vida hasta ese momento contada de forma tan poética, cinematográfica y auténtica por nuestros maravillosos directores ha sido un verdadero regalo para mí», confesaba.

Las declaraciones fueron en su momento concedidas a Variety, quien además se hizo eco de la información conseguida por los reporteros locales de Cleveland, Ohio, donde se serializa la grabación (a través de cleveland.com). En teoría Will Reeve aparecería junto al Superman de Corenswet en una escena relevante para la trama. ¿Salvará el hombre de acero al papel del hijo de Chritopher Reeve de un accidente o le ayudará este a levantarse en un acto de aprobación al legado del personaje? Sea como fuere, deberemos esperar al 11 de julio de 2025 cuando se estrene para descubrirlo.

El documental fue enormemente elogiado tras su preestreno en Sundance y llegará a los cines españoles el próximo 10 de octubre.

¿Quién aparece en ‘Superman’?

Al inicio el proyecto se iba a denominar Superman: Legacy, pero desde hace aproximadamente un año sabemos que Gunn decidió que esta se llamase simplemente Superman. Aparte de Coresnwet y Ettedgui, el elenco principal de la producción se completa con Rachel Brosnahan dando vida a Lois Lane y a Nicholas Hoult en el papel del villano Lex Luthor. El resto de rostros también son bastante conocidos, desde Isabela Merced, pasando por Nathan Fillon, hasta Frank Grillo, María Gabriela de Faría y Sara Sampaio.