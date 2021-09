Las series sobre el mundo financiero y de los abogados se han convertido en las preferidas de muchos espectadores. The Good Wife, The Good Fight, Better Call Saul o Suits son algunas de estas series. Movistar+ estrena el próximo martes 7 de septiembre cinco episodios nuevos de la serie de Showtime Billions que se ha convertido en una de las más vistas de la plataforma de streaming.

Billions es una serie de éxito creada por Andrew Ross Sorkin, Brian Koppelman y David Levien que nos cuenta la vida de un agresivo abogado de Nueva York se ocupa exclusivamente de las inversiones y los problemas de los multimillonarios fondos de cobertura.

Estos cinco esperados episodios ponen fin a la temporada 5 cuya producción tuvo que se interrumpida en junio de 2020 debido a la pandemia por el coronavirus.

¿Qué va a ocurrir en los nuevos episodios?

En los nuevos episodios Mike Prince, al que da vida el actor Corey Stoll conocido por su papel en House of Cards, se mantiene como el nuevo gran rival de Axe. El actor será una versión mejorada de Axe, pero sin ese carácter impulsivo y agresivo que tantas veces se ha convertido en un gran problema. Mike Prince es un hombre seguro y que tiene que afrontan sus objetivos empresariales y económicos.

El millonario Mike Prince le dará a Chuck Rhoades (Paul Giamatti) un arma potencial en su lucha contra Bobby Axelrod (Damian Lewis).En estos nuevos episodios se volverán a crear y romper nuevas alianzas y negocios. Todos sus protagonistas desde Taylor (Asia Kate Dillon) hasta Wendy (Maggie Siff) se ven envueltos en un conflicto que está muy cerca de destruir todo lo que valoran.

En estos cinco episodios también participan actores como David Costabile, Condola Rashad, Kelly AuCoin y Jeffrey DeMunn. La actriz Janeane Garofalo aparecerá como estrella invitada en esta segunda mitad de temporada 5 dando vida a Winslow, la moderna propietaria de una corporación legal de cannabis.

Un buen reparto en Billions

La serie Billions ha destacado desde el primer momento por el gran trabajo de sus dos protagonistas interpretados por los actores Paul Giamatti y Damian Lewis. En Billions Paul Giamatti interpreta a Chuck Rhoades, el crual Fiscal General de Nueva York que coquetea con el BDSM y Damian Lewis interpreta a su némesis el gestor de fondos de cobertura Bobby Axerold. Los dos se enfrentan con sus complejas maquinaciones y sus discursos un poco extravagantes.

Paul Gimatti es un conocido actor de cine del que hemos podido ver en producciones como Entre copas, Cinderella Man, El mundo según Barney o La joven del agua. En su primer papel en televisión fue como protagonista de la miniserie de HBO John Adams, que le valió un Globo de Oro y un Emmy como mejor actor de miniserie.

Al actor Damian Lewis le conocemos a través de su increíble papel del sargento Brody en la serie Homeland. Por este papel ganó un Globo de Oro y un Emmy a mejor actor. También ha participado en Life, Wolf Hall y su papel como Mark Rose en la serie de televisión Hermanos de sangre.