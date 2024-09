Baz Luhrmann dirigirá una película sobre Juana de Arco tras el éxito de ‘Elvis’

Después del éxito de Elvis, el cineasta Baz Luhrmann ya tiene entre manos su próximo proyecto: una película sobre Juana de Arco. Para ello y dados los buenos resultados de su anterior biopic musical, Warner Bros volverá a auspiciar su desempeño como narrador en un relato que todavía no tiene a su máxima cara visible, aunque las redes y algunos medios internacionales ya hablan de nombres como Jenna Ortega. Pero, sea quien sea la mujer que asuma el papel de la joven heroína de Francia, lo que parece claro es que el inconfundible estilo recargado del realizador australiano nos brindará un retrato profundamente posmoderno. Tal y como ya hizo con otros clásicos como Romeo y Julieta o El gran Gatsby.

Según las principales informaciones, el filme está pensado para titularse Jehanne o Jehanne D’Arc. Por el momento desde la major no han hecho comentarios al respecto y en principio, parece que lo hará completamente oficial cuando haya escogido definitivamente al rostro que asumirá a la patrona del país galo. El anuncio de casting reza que la propuesta se centrará en encontrar a la joven que protagonice «la historia definitiva sobre el paso a la edad adulta de una adolescente, ambientada en la Guerra de los Cien Años». La rumorología en torno a la presencia de Ortega nace de una reciente entrevista mientras promocionaba Bitelchús Bitelchús, donde la actriz señalo que Juana de Arco estaba entre sus papeles soñados. Si a esto le sumamos el hecho de que la secuela de Tim Burton también pertenece a la misma major…puede ser que la estrella de Miércoles haya encontrado ya su nuevo e importante rol. Uno que por cierto, sería su primer gran papel protagonista en una superproducción y una probable postulación futura al Oscar.

Juana de Arco es un auténtico reto

Desde sus andaduras por la vida y obra del rey del rock, Baz Luhrmann ha estado un tanto ocupado reeditando su película Australia (2008), reeditándola para un reestreno en formato de miniserie que llegó este año a Disney +, bajo el título de Australia: Farraway Downs. Sin embargo, ahora afrontará un reto mayúsculo. Porque, si plasmar las virtudes y los defectos de Elvis conllevaba humanizar a un icono divino de la cultura norteamericana, con Juana de Arco ese desempeño será todavía mayor y sobre todo, mucho más arriesgado para una voz tan personal como es la del director de Moulin Rogue.

Al añadido del valor histórico, Luhrmann tendrá que luchar contra los antecedentes de cinematográficos del personaje. Juana de Arco no es sólo figura importante de la historia de la humanidad, sino su representación forma parte del mismo modo del valor artístico primigenio del séptimo arte. Pues, de entre todas las adaptaciones que se han hecho de la santa, destacan obras maestras como La pasión de Juana de Arco (1928) de Carl Theodor Dreyer y Juana de Arco (1948) de Robert Bresson.

La carrera ascendente de Baz Luhrmann

Baz Luhrmann lleva más de 30 años dirigiendo películas, pero el de Sidney nunca ha tenido prisa por desarrollar sus grandes apuestas narrativas. Por eso, desde su debut con El amor está en el aire pasaron cuatro años hasta el estreno de su versión de Romeo y Julieta y así, tardaría otro lustro en plasmar su oscarizado musical, Moulin Rogue. Un ritmo de tiempos que ha mantenido a lo largo de su filmografía y que incluso ha superado después del musical protagonizado por Nicole Kidman y Ewan McGregor, pues hasta siete años después no estrenó la anteriormente mencionada Australia. Inmerso en la ya cancelada The Get Down, Luhrmann tardó casi una década en regresar al celuloide entre la proyección de El gran Gatsby y Elvis. Por lo que seguramente deberemos armarnos de paciencia para ver su adaptación de Juana de Arco, ya que esta podría no aterrizar en cines hasta como mínimo, el 2027.

La asociación de Baz Luhrmann con Warner ha sido fructífera para ambos. Ahí están los números de su adaptación de F. Scott Fitzgerald, con 351 millones de dólares recaudados en todo el mundo. Elvis no alcanzó dichas cifras, pero sí que logró unos fantásticos 286 millones de dólares que partieron de un presupuesto bastante menor que el de la película protagonizada por Leonardo DiCaprio. Además, la cinta liderada por Austin Butler le supuso al director una nominación al Oscar a la Mejor película y otras siete consideraciones técnicas y artísticas en la alfombra roja del 2023, igualando el número de categorías que logró en 2002 con Moulin Rogue. Por temática, la futura adaptación de Juana de Arco lo tendrá complicado para alcanzar dichos números, pero de seguro que le incorporará una recargada escenografía que la convierta en algo mucho más «comerciable» para el gran público.