Barry Keoghan no puede esperar a regresar como el Joker en ‘The Batman 2’

The Batman ha sido una de las grandes sensaciones en el cine de superhéroes de este año. Entre otras cosas por su visión detectivesca en clave de thriller. Uno de los puntos más llamativos fue la construcción de Enigma. El actor Paul Dano encarnó al esperpéntico villano, alejándose de la pomposidad de su estética original y acercándose a versiones criminales como la del asesino del zodiaco. Para The Batman 2 se espera que el Joker haga su actuación y sea el antagonista de la nueva historia protagonizada por Robert Pattinson. El payaso asesino ya se presentó en un breve cameo en la primera entrega bajo el rostro del actor Barry Keoghan y si nosotros no podemos aguantarnos las ganas de verle en acción, él tampoco puede esperar a regresar a Gotham.

En una entrevista con GQ, Keoghan habló con de varios de sus proyectos y cómo no, su futuro como némesis del caballero oscuro: “tan pronto como llegue esa llamada, estaré allí, hombre. Estoy ahí”. El intérprete arde en deseos de regresar para The Batman 2, aunque de momento todavía queda bastante para que la batseñal vuelva a iluminar los cines del mundo. Actualmente, el director Matt Reeves se encuentra trabajando en el guion de la continuación junto a Mattson Tomlin. En un principio y en medio de la vorágine de cancelaciones por parte de Warner Bros. Discovery, por un momento se pensó en la cancelación de la continuación debido a la reestructuración del universo de DC, pero por suerte The Batman 2 está más que confirmada.

El actor, que también ha aparecido en el UCM como Druig en Eternals, quiere que su Joker tenga un trasfondo, detrás de todo ese maquillaje. “Es un poco encantado y está un poco herido. Quiero que la gente se identifique con él… (que sepan) que es una fachada que pone”, explicaba Keoghan, quien concluyó definiéndolo como una especie de “niño destrozado”. Además del intérprete irlandés, también se ha confirmado el regreso de Robert Pattinson. Lo que no sabemos es si Zoë Kravitz repetirá como Catwoman o si el nuevo guion presentara a otros nuevos personajes del universo como por ejemplo, Robin.

Sin todavía una fecha de estreno para The Batman 2, los fans del universo adaptado por Reeves podrán saciar su hype con la serie que Colin Farrell está rodando del Pingüino, otro de los villanos del guardián de Gotham.