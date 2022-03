El Rey León siempre ha sido uno de los buques insignias de la factoría Disney. La cinta original de 1994 está entre las 50 producciones más taquilleras de la historia del cine, mientras que su revisión en live action ocupa el octavo puesto de la codiciada lista. Es por eso que, lejos de abandonar el universo africano y el Hakuna matata, la Casa del Ratón ya se encuentra preproduciendo una precuela bajo la atenta mirada del cineasta Barry Jenkins.

Jenkins saltó a la fama en 2016 cuando Moonlight ganó el Oscar a Mejor película tras la polémica confusión que hubo en la ceremonia, cuando Warren Beatty y Faye Dunaway señalaron a La la land como la ganadora. Después de aquello, el director volvió a estar nominado, esta vez en la categoría de Mejor guion por El blues de Beale Street. Continuando con su particular forma de dirigir, demostró que también cuenta con la capacidad de narrarnos historias en formato de serie, como El ferrocarril subterráneo de Amazon Prime Video. Barry Jenkins se encuentra ahora mismo inmerso en la precuela sobre el pasado de los príncipes herederos de la selva; Mufasa y Scar. “Crecí con estos personajes, significan mucho para mí”, señalaba el realizador a Variety.

El director siguió apuntando sobre la necesidad de una historia de origen sobre cómo Mufasa llegó a convertirse en quien es: “Los reyes no solo nacen, no solo se hacen. Tienen que convertirse en quien son a través de una serie de eventos con los que muchas personas pueden relacionarse. Entonces desde ese punto de vista, encaja muy bien con todo lo demás que he hecho. Así que no siento presión, sólo quiero hacer un buen trabajo”.

También menciono el hecho de que seguramente la idea que se tiene de él, como autor detrás de la cámara no encaje quizás demasiado con un encargo de Disney, no obstante la sorpresa tras leer el guion le llevó a aceptar el proyecto, con la condición de mantener su estilo en la dirección. “Mientras seguía leyendo (el guion) un lado de mi cerebro me decía ‘oh, un cineasta como tú no hace una película como esta’ y, me permití llegar al lugar donde estos personajes y esta historia me llevaban”.

Todavía se desconocen la mayoría de los detalles de esta precuela de El Rey León. Lo que sí sabemos es que la voz de Mufasa la pondrá Aaron Pierre y la de Scar, correrá a cargo de Kelvin Harrison Jr.