La autora de ‘Blonde’ defiende la película: «No es para los débiles de corazón»

Blonde va camino de ser la película más polémica del año. No es para menos, porque por lo que parece sus casi tres horas de duración no dejan indiferente a nadie. El retrato ficticio basado en la novela homónima de Joyce Carol Oates acumula elogios y detractores por partes iguales y el debate tiene pinta de alargarse hasta la presencia casi ineludible de la cinta en la próxima edición de los premios Oscar 2023. Tras la defensa de los herederos de la figura de la tentación rubia, ahora le ha tocado el turno a Carol Oates, quien vía Twitter ha sido muy clara con aquellos que han criticado las escenas de violación de la actriz en la historia duramente la cinta disponible en Netflix:

the cruel sexual exploitation of Marilyn Monroe by, among others, John F. Kennedy is well known to biographers of both MM & Kennedy; but the treatment on screen is difficult for some viewers to see, so suggest just do not see it. https://t.co/lRnZ3zFikX

— Joyce Carol Oates (@JoyceCarolOates) September 30, 2022