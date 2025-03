La ciudad de Segovia se ha vestido de magia y fantasía esta semana con la llegada de Disney, que ha elegido el icónico Alcázar como escenario principal para la promoción de su nueva película en imagen real, Blancanieves. Este ambicioso proyecto, que reimagina el clásico animado de 1937, ha encontrado en la fortaleza segoviana el lugar perfecto para conectar pasado y presente, rindiendo homenaje a su legado mientras se prepara para su estreno mundial el próximo 21 de marzo.

El Alcázar de Segovia, cuya silueta inspiró el castillo de la malvada reina en la primera película animada de Disney hace casi nueve décadas, Blancanieves, se ha convertido en el epicentro de un despliegue sin precedentes. La multinacional del entretenimiento ha cerrado el monumento al público durante los días 12 y 13 de marzo, reservándolo en exclusiva para una serie de eventos promocionales que han captado la atención tanto de los segovianos como de seguidores de Disney en todo el mundo.

El momento cumbre tuvo lugar este jueves, cuando la actriz Rachel Zegler, quien interpreta a Blancanieves, ofreció una actuación en vivo frente al Alcázar de Segovia. Vestida con un elegante traje blanco con detalles de encaje, Zegler interpretó el tema Waiting on a Wish, una de las nuevas canciones originales de la película compuestas por Benj Pasek y Justin Paul. La actuación, que se llevó a cabo ante un selecto grupo de invitados y bajo un impresionante montaje técnico, fue grabada y compartida por Disney en sus redes sociales, acompañada del mensaje: «Una muestra de Rachel Zegler cantando frente al Castillo del Alcázar de Segovia, el mismo que inspiró la película animada de 1937». El vídeo, que ya acumula miles de reproducciones, ha emocionado a los fans al fusionar la esencia del cuento clásico con la imponente arquitectura medieval del lugar.

La ciudad misma se ha sumado a la fiebre de Blancanieves. Desde el martes, enormes manzanas rojas -un guiño a la icónica manzana envenenada del relato- han aparecido en puntos estratégicos como la Plaza del Acueducto, sorprendiendo a locales y visitantes. Este simbolismo no solo evoca la historia de los hermanos Grimm, sino que refuerza el vínculo histórico entre Segovia y Disney, confirmado oficialmente por la compañía en 2023, cuando reveló que el Alcázar fue la principal inspiración para el castillo de la reina Grimhilde en la cinta original.

El evento ha contado con una logística impecable. Además de Zegler, figuras como Gal Gadot, quien encarna a la malvada reina, y otros miembros del equipo han viajado a Segovia para participar en la premiere promocional. Aunque Disney ha mantenido en secreto algunos detalles por motivos de confidencialidad, medios locales han destacado la magnitud del montaje, que incluyó iluminación especial, decorados temáticos y un perímetro de seguridad alrededor del Alcázar.

La elección del Alcázar no es casual. Este castillo, erigido en el siglo XII y situado majestuosamente entre los valles del Eresma y el Clamores, ha sido durante siglos un símbolo de poder y belleza. Su diseño, con torres puntiagudas y una ubicación elevada, cautivó a Walt Disney en la década de 1930, cuando buscaba inspiración para su primer largometraje animado. Ahora, casi un siglo después, el lugar vuelve a ser protagonista, esta vez como el corazón de una producción que promete combinar la nostalgia del clásico con una visión moderna dirigida por Marc Webb y escrita por Erin Cressida Wilson.

La expectación es máxima. En palabras de un portavoz de Disney, esta «mágica aventura» no solo trae de vuelta a personajes queridos como los siete enanitos -Tímido, Sabio, Mudito, Gruñón, Feliz, Dormilón y Mocoso-, sino que ofrece una experiencia renovada para las nuevas generaciones. La presencia de Zegler, una estrella en ascenso tras su papel en West Side Story, y de Gadot, conocida por Wonder Woman, añade un toque de glamour contemporáneo a este cuento atemporal.

Para Segovia, este evento supone un hito cultural y turístico. La conexión con Disney refuerza la proyección internacional de la ciudad, que ya es Patrimonio de la Humanidad por su casco histórico, acueducto y, por supuesto, el Alcázar. Mientras las manzanas rojas brillan bajo el sol castellano y las notas de Waiting on a Wish resuenan en el aire, Segovia se consolida como un lugar donde los cuentos de hadas no solo se imaginan, sino que cobran vida.